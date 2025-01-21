Συγκρατημένα αισιόδοξος ο Σολτς για τις διμερείς σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ - «Η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο αυτοδύναμη»

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς εξέφρασε την Τρίτη συγκρατημένη αισιοδοξία για τις γερμανοαμερικανικές σχέσεις υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για καλές πρώτες συνομιλίες με την κυβέρνησή του, και τόνισε ότι η συνεργασία είναι το κλειδί για την ειρήνη και την ευημερία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο στενότερος σύμμαχός μας εκτός Ευρώπης. Και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να διασφαλίσω ότι θα παραμείνει έτσι», δήλωσε ο Σολτς σε ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Οι πρώτες συζητήσεις μου με τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά και οι επαφές μεταξύ των συμβούλων μας δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Μιλώντας κατά την πρώτη πλήρη ημέρα της νέας θητείας του Τραμπ, ο Σολτς δήλωσε ότι η συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ αποτελεί κλειδί για την ειρήνη και την ασφάλεια παγκοσμίως, καθώς και για την οικονομική πρόοδο.

Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο αυτοδύναμη.

Ο πρεσβευτής της Γερμανίας στην Ουάσινγκτον προειδοποίησε εσωτερικά για ταραχώδεις σχέσεις υπό τον Τραμπ, ενώ οι γερμανικές εταιρείες έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τους πιθανούς δασμούς υπό τη νέα αμερικανική κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

