Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι η κατάσταση στην Κούβα κλιμακώνεται και κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση έπειτα από ένα μοιραίο επεισόδιο με νηολογημένο στη Φλόριντα ταχύπλοο στα ανοικτά των ακτών του νησιού της Καραϊβικής.

Κουβανικές δυνάμεις σκότωσαν τέσσερις εξορίστους και τραυμάτισαν έξι άλλους, οι οποίοι είχαν εισέλθει χθες, Τετάρτη, στα χωρικά ύδατα της Κούβας επιβαίνοντας σε ταχύπλοο και είχαν ανοίξει πυρ εναντίον κουβανικής περιπόλου, σ' ένα περιστατικό που η Ρωσία καταδίκασε ως «επιθετική πρόκληση από τις Ηνωμένες Πολιτείες» σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων με την Ουάσινγκτον.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι το πιο σημαντικό είναι να αντιμετωπισθούν οι κοινωνικοοικονομικές και οι ανθρωπιστικές ανάγκες των Κουβανών.

«Η κατάσταση γύρω από την Κούβα, όπως μπορούμε να δούμε, κλιμακώνεται. Το κύριο είναι η ανθρωπιστική διάσταση. Όλα τα ανθρωπιστικά ζητήματα που αφορούν τους Κουβανούς πολίτες πρέπει να επιλυθούν και κανένας δεν πρέπει να δημιουργεί εμπόδια», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Όσο για την ασφάλεια γύρω από το νησί, είναι φυσικά πολύ σημαντικό να επιδείξουν όλοι αυτοσυγκράτηση και να απέχουν από οποιεσδήποτε προκλητικές ενέργειες», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.