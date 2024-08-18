Λογαριασμός
Ισχυρή έκρηξη στο Τελ Αβίβ λίγη ώρα μετά την άφιξη Μπλίνκεν - Ερευνάται το ενδεχόμενο αποτυχημένης τρομοκρατικής ενέργειας

Δείτε βίντεο - H έκρηξη σημειώθηκε σε φορτηγό, ενώ τα εκρηκτικά φέρεται να τα είχε πάνω του ο οδηγός, ο οποίος διαμελίστηκε

Τελ Αβίβ

Ισχυρή έκρηξη στο Τελ Αβίβ σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, λίγη ώρα μετά την άφιξη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, στην πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε σε φορτηγό, ενώ τα εκρηκτικά φέρεται να τα είχε πάνω του ο οδηγός, ο οποίος διαμελίστηκε.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για αποτυχημένη τρομοκρατική ενέργεια, δίχως να γνωρίζουν ποιος ήταν ο πιθανός στόχος.

Δείτε βίντεο από κάμερα ασφαλείας από τη στιγμή της έκρηξης: 

