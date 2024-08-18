Ισχυρή έκρηξη στο Τελ Αβίβ σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, λίγη ώρα μετά την άφιξη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, στην πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε σε φορτηγό, ενώ τα εκρηκτικά φέρεται να τα είχε πάνω του ο οδηγός, ο οποίος διαμελίστηκε.

Οι ισραηλινές υπηρεσίες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για αποτυχημένη τρομοκρατική ενέργεια, δίχως να γνωρίζουν ποιος ήταν ο πιθανός στόχος.

Δείτε βίντεο από κάμερα ασφαλείας από τη στιγμή της έκρηξης:

Footage from a nearby CCTV Camera of tonight’s Explosion of a Truck Bomb in Tel Aviv, Israel. pic.twitter.com/WdEyTBbGDh — OSINTdefender (@sentdefender) August 18, 2024

Πηγή: skai.gr

