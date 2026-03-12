Η κυβέρνηση του Ιράν δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει, λένε οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών

Παρά τις δηλώσεις Τραμπ ότι η ηγεσία του Ιράν «έχει ξεδοντιαστεί», οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η ηγεσία του Ιράν παραμένει σε μεγάλο βαθμό άθικτη και δεν κινδυνεύει να καταρρεύσει στο άμεσο μέλλον, μετά από σχεδόν δύο εβδομάδες αδιάκοπων βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters.

«Πλήθος» εκθέσεων από τις υπηρεσίες πληροφοριών παρέχει «συνεπή ανάλυση ότι το καθεστώς δεν βρίσκεται σε κίνδυνο κατάρρευσης» και ότι «διατηρεί τον έλεγχο του ιρανικού πληθυσμού», δήλωσε μία από τις πηγές υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Η πιο πρόσφατη έκθεση ολοκληρώθηκε τις τελευταίες λίγες ημέρες, ανέφερε η πηγή.

Καθώς αυξάνεται η πολιτική πίεση λόγω της εκτόξευσης του κόστους του πετρελαίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα τερματίσει «σύντομα» τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση από το 2003. Είναι ασαφές, ωστόσο, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, εάν οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν παραμείνουν σταθερά εδραιωμένοι στην εξουσία.

Οι αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών υπογραμμίζουν τη συνοχή της ηγεσίας του Ιράν, παρά τη δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι σε απόρρητες συζητήσεις παραδέχονται ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα πως ο πόλεμος θα οδηγήσει στην κατάρρευση της κυβέρνησης, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Οι πηγές τόνισαν ότι η κατάσταση στο πεδίο είναι ρευστή και ότι η δυναμική στο εσωτερικό του Ιράν θα μπορούσε να αλλάξει. Λευκός Οίκος και CIA δεν απάντησαν σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Θολοί στόχοι

Από τότε που ξεκίνησαν τον πόλεμο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει σειρά ιρανικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμυνας, πυρηνικών εγκαταστάσεων και μελών της ανώτατης ηγεσίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει διαφορετικές εξηγήσεις για τον πόλεμο. Ανακοινώνοντας την έναρξη της επιχείρησης, ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να «πάρουν την κυβέρνηση στα χέρια τους», όμως κορυφαίοι συνεργάτες του αρνήθηκαν αργότερα ότι στόχος ήταν η ανατροπή της ιρανικής ηγεσίας.

Εκτός από τον Χαμενεΐ, οι επιθέσεις έχουν σκοτώσει δεκάδες ανώτερους αξιωματούχους και ορισμένους από τους ανώτερους διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης.

Παρόλα αυτά, οι εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης και οι ηγέτες που ανέλαβαν την εξουσία μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ διατηρούν τον έλεγχο της χώρας.

Το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να επιτρέψει να παραμείνουν άθικτα οποιαδήποτε κατάλοιπα της προηγούμενης κυβέρνησης, δήλωσε τέταρτη πηγή που γνωρίζει την υπόθεση.

Παραμένει ασαφές πώς η τρέχουσα αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική εκστρατεία θα μπορούσε να ανατρέψει την κυβέρνηση. Σύμφωνα με την πηγή, αυτό πιθανότατα θα απαιτούσε χερσαία επίθεση που θα επέτρεπε στους πολίτες μέσα στο Ιράν να διαδηλώσουν με ασφάλεια στους δρόμους.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν.

Τα πυρά των Κούρδων δεν φτάνουν

Το Reuters ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ιρανικές κουρδικές πολιτοφυλακές που εδρεύουν στο γειτονικό Ιράκ συζήτησαν με τις ΗΠΑ για το πώς και το εάν θα επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Μια τέτοια εισβολή θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στις ιρανικές υπηρεσίες ασφαλείας εκεί, επιτρέποντας στους Ιρανούς να εξεγερθούν κατά της κυβέρνησης.

Ο Αμπντουλάχ Μοχτάντι, επικεφαλής του Κόμματος Κομάλα του Ιρανικού Κουρδιστάν, το οποίο συμμετέχει σε συμμαχία έξι ιρανικών κουρδικών κομμάτων, δήλωσε σε συνέντευξη την Τετάρτη ότι τα κόμματα είναι ιδιαίτερα οργανωμένα μέσα στο Ιράν και ότι «δεκάδες χιλιάδες νέοι είναι έτοιμοι να πάρουν τα όπλα» εναντίον της κυβέρνησης, εάν λάβουν αμερικανική υποστήριξη.

Ο Μοχτάντι δήλωσε ότι έχει λάβει αναφορές από το ιρανικό Κουρδιστάν ότι μονάδες των Φρουρών της Επανάστασης και άλλες δυνάμεις ασφαλείας εγκατέλειψαν βάσεις και στρατώνες από φόβο για αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα. «Έχουμε δει απτά σημάδια αδυναμίας στις κουρδικές περιοχές» είπε.

Ωστόσο, πρόσφατες εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών έχουν εκφράσει αμφιβολίες για την ικανότητα των ιρανικών κουρδικών ομάδων να διατηρήσουν μια σύγκρουση με τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν αυτές τις αξιολογήσεις.

Οι πληροφορίες δείχνουν ότι οι ομάδες αυτές δεν διαθέτουν επαρκή οπλισμό και αριθμητική δύναμη.

Οι ιρανικές κουρδικές ομάδες ζήτησαν τις τελευταίες ημέρες από ανώτερους αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον και από Αμερικανούς βουλευτές να τους παράσχουν όπλα και τεθωρακισμένα οχήματα, δήλωσε ακόμη ένα πρόσωπο που γνωρίζει το ζήτημα.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιτραπεί στις ιρανικές κουρδικές ομάδες να εισέλθουν στο Ιράν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.