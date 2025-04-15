Ο ισραηλινός πρωθυπουργός επισκέφθηκε σήμερα το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εν μέσω των συνεχιζόμενων στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε σήμερα το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανακοίνωσε το γραφείο του, χωρίς να δημοσιοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν. Έκτοτε, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

