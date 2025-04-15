Συνασπισμός Γερμανίας: Διαφωνίες και αποκλίσεις πριν καν αναλάβει καθήκοντα

Ο νεοφυής συνασπισμός της Γερμανίας κάνει ως φαίνεται μια δύσκολη αρχή χωρίς να έχει αναλάβει ακόμη τα καθήκοντά του.

Το συντηρητικό Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα της Bundestag (CDU/CSU) και το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) οριστικοποίησαν τη συμφωνία για συνασπισμό πριν από έξι ημέρες.

Ωστόσο, το Politico παρατηρεί πως η συμμαχία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με σύγχυση και συγκρούσεις σχετικά με το εάν οι πολιτικές στις οποίες συμφώνησαν τα μέλη της, αποτελούν σκληρές δεσμεύσεις ή εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό.

«Δε δίνουμε καμία υπόσχεση που δεν μπορούμε να τηρήσουμε», δήλωσε ο υποψήφιος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς του CDU σε συνέντευξή του στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ARD, αναφερόμενος στην περίφημη υπόσχεση του SPD για ελάφρυνση του φόρου εισοδήματος για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Ενώ η συμφωνία συνασπισμού περιλαμβάνει ένα τέτοιο μέτρο, ο Μερτς τόνισε ότι όλες οι δεσμεύσεις εξαρτώνται από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, αναφερόμενος σε μια ρήτρα της που αναφέρει ότι κάθε πολιτική - από φορολογικές ελαφρύνσεις έως δαπάνες υποδομής - πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμη πριν εφαρμοστεί.

Αυτό προκαλεί σύγχυση στον πιθανό νεότερο σύντροφό του.

Στη συμπρόεδρο του SPD Saskia Esken που εκτιμά ότι η μείωση των φόρων ήταν «μια ξεκάθαρη συμφωνία», υποστηρίζοντας ότι «οι εργαζόμενοι και η οικονομία» χρειάζονται ένα σήμα εμπιστοσύνης.

«Αυτό αναφέρεται σταθερά στη σύμβαση συνασπισμού», είπε στη Rheinische Post.

Η εξωτερική πολιτική επίσης αποτελεί ως φαίνεται σημείο… διχογνωμίας.

Στην τηλεοπτική του συνέντευξη, ο Μερτς επανέλαβε ότι υποστηρίζει την αποστολή πυραύλων κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Taurus στην Ουκρανία, σε συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους. Όμως ο εν ενεργεία υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, υψηλόβαθμο στέλεχος του SPD που είναι πιθανό να διατηρήσει τον ρόλο του, φάνηκε ξεκάθαρα αρνητικός.

«Δεν είπα ποτέ ότι είμαι υπέρ αυτού», τόνισε σε εκδήλωση του SPD στο Αννόβερο τη Δευτέρα.

Προειδοποίησε δε ότι υπάρχουν «πολλά καλά επιχειρήματα» κατά της παράδοσης τους και αμφισβητώντας τη σκοπιμότητα της ευρωπαϊκής ευθυγράμμισης.

Το SPD αναμφίβολα είναι διχασμένο εσωτερικά.

Η πτέρυγα νεολαίας του κόμματος, Jusos - που αντιπροσωπεύει περίπου το 12 τοις εκατό των μελών - έχει αντιταχθεί σθεναρά κατά της συμφωνίας, διαφωνώντας ιδιαίτερα στα αυστηρά μεταναστευτικά μέτρα της. Ο ηγέτης της Jusos, Philipp Türmer, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ωρολογιακή βόμβα» και είπε: «Η ψήφος μας είναι απόρριψη. Για να την υποστηρίξει η Jusos, θα χρειαστούν σημαντικές βελτιώσεις».Η θέση της νεολαίας του κόμματος αποτελεί επί της ουσίας ένα κάλεσμα στην παράταξη, για επαναδιαπραγμάτευση- ενδεχόμενο που η ηγεσία του SPD έχει κατηγορηματικά απορρίψει.

«Δε θα υπάρξει δεύτερος γύρος», είπε ο πρόεδρος του κόμματος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

«Αν ο συνασπισμός αποτύψει, θα υπάρξουν νέες εκλογές ή κυβέρνηση μειοψηφίας».

Περίπου 358.000 μέλη του SPD έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν για τη συμφωνία του συνασπισμού μέχρι τις 29 Απριλίου. Εάν εγκριθεί, η ψηφοφορία στην Μπούντεσταγκ για την ανάδειξη του Μερτς καγκελάριος θα διεξαχθεί πιθανότατα στις 6 Μαΐου.

