Προς νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή; Μετά τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας και ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να αποκλείσει την πιθανότητα ανάπτυξης ισραηλινών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει να βομβαρδίζεται από IDF και ΗΠΑ.



«Αποκλείουμε την πιθανότητα αυτό το καθεστώς να παραμείνει σε θέση όπου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο εμάς και τους γείτονές του», δήλωσε κατηγορηματικά την Κυριακή ο πρέσβης Μάικλ Λάιτερ στο CBS.



«Αν αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη στρατιωτών στο έδαφος - η προτίμησή μας είναι οι στρατιώτες στο έδαφος να είναι αυτοί των Ιρανών... Πρέπει να αναπτυχθούν στο έδαφος και να διασφαλίσουν το μέλλον τους και το μέλλον της περιοχής».

Τα σχόλια του Λάιτερ ήρθαν μόλις μια ημέρα αφότου ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζογκ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι δεν περίμενε ανάπτυξη ισραηλινών ή αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν, λέγοντας ότι «δεν απαιτούνται στρατεύματα στο έδαφος» για να ανατραπεί το ιρανικό καθεστώς.



Παρόλα αυτά, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Κυριακή ότι η χώρα του είναι έτοιμη να αποκρούσει τις χερσαίες δυνάμεις, λέγοντας στο NBC ότι οι στρατιώτες της Τεχεράνης "περιμένουν οποιονδήποτε εχθρό που εισέρχεται στο έδαφός μας για να πολεμήσει μαζί τους και να τους σκοτώσει και να τους καταστρέψει".



Η κυβέρνηση Τραμπ αρνήθηκε επίσης να αποκλείσει μια πιθανή χερσαία ανάπτυξη, με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να λέει την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα «αναλύσω τι θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε».



Ωστόσο, η πιθανότητα επιβολής απαγόρευσης πτήσεων από τις ΗΠΑ πάνω από κουρδικές περιοχές στο δυτικό Ιράν και η ακύρωση μιας μεγάλης στρατιωτικής άσκησης έχουν τροφοδοτήσει εικασίες τις τελευταίες ημέρες ότι οι ΗΠΑ πιθανόν να προετοιμάζονται για μια χερσαία εισβολή στη χώρα.



Ο Λάιτερ συμφώνησε με την εκτίμηση της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο πόλεμος πιθανότατα θα διαρκέσει μερικές εβδομάδες, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ είχε αρχίσει να παρατηρεί «ρωγμές στο οικοδόμημα αυτού του τρομοκρατικού στρατιωτικού καθεστώτος», συμπεριλαμβανομένων «πολύ σοβαρών δυσκολιών στη μεταφορά εντολών μέσω του συστήματος».



Είπε ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα «καταλήξουν σε πλήρη συμφωνία» σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό του πολέμου.



«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιχείρηση που δεν εξαρτάται πραγματικά από ένα χρονοδιάγραμμα» ξεκαθάρισε ο Ισραηλινός διπλωμάτης. «Όταν κάνεις κάτι τόσο κρίσιμο, δεν θα κοιτάς το χρονόμετρο. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρόκειται για ένα κράτος που χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και πρέπει να πέσει, και σε αυτό επικεντρωνόμαστε».



Επίσης, αμφισβήτησε τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν το Σάββατο, ο οποίος δήλωσε ότι το Ισραήλ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει κουρδικές ομάδες στην περιοχή ως πληρεξούσιους για χερσαίες επιχειρήσεις. Τα σχόλια του Φιντάν ήρθαν μετά από συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στην οποία είπε ότι ο Ρούμπιο τον διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να εξοπλίσουν ιρανικές κουρδικές ομάδες, παρά τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που καταδεικνύουν το αντίθετο.



Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι απέκλεισε τις προσπάθειες των ΗΠΑ να εξοπλίσουν κουρδικές ομάδες στον πόλεμο, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «ο πόλεμος είναι αρκετά περίπλοκος και χωρίς την εμπλοκή Κούρδων».



«Δεν εξετάζουμε την είσοδο των Κούρδων. Είμαστε πολύ φιλικοί με τους Κούρδους, όπως γνωρίζετε, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε τον πόλεμο πιο περίπλοκο από ό,τι είναι ήδη», δήλωσε ο Τραμπ μέσα στο Air Force One.



Η ελπίδα του Ισραήλ είναι ότι «όλα τα διάφορα κόμματα της αντιπολίτευσης θα ενωθούν για μια μεταβατική κυβέρνηση όπου θα μπορούν να ηγηθούν της χώρας για περίπου ένα χρόνο» με την καθοδήγηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, μετά την οποία η χώρα θα μπορεί «να εισέλθει σε μια λειτουργία δημοκρατικής διαδικασίας» διευκρίνισε ο Λάιτερ.



