Ισραηλινός αξιωματούχος λέει ότι ο στρατός θα μπορούσε να καταλάβει ολόκληρη τη Γάζα σε διευρυμένη επίθεση

Η διευρυμένη επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, που εγκρίθηκε νωρίς τη Δευτέρα, θα μπορούσε να φτάσει μέχρι την κατάληψη ολόκληρου του θύλακα και περιλαμβάνει ένα νέο σχέδιο για τη διανομή βοήθειας, αν και οι προμήθειες δεν θα επιτραπεί ακόμη να εισέλθουν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται Ισραηλινό αξιωματούχο.

Σημειώνεται ότι το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας της κυβέρνησης του πρωθυπουργού του Ισραήλ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενέκρινε ομόφωνα χθες Κυριακή σχέδιο για την εντατικοποίηση των ευρείας κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ισραηλινά ΜΜΕ, επικαλούμενα πηγές τους στην κυβέρνηση.

Το σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή την ερχόμενη εβδομάδα (13η – 16η Μαΐου), ανέφεραν πηγές της εφημερίδας Times of Israel.

Στο μεσοδιάστημα θα καταβληθεί προσπάθεια να κλειστεί νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Πάντα κατά την Times of Israel, εγκρίθηκε επίσης κατά πλειοψηφία σχέδιο για να αρχίσει να εισέρχεται ξανά βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας κατά τρόπο που θα εγγυάται πως δεν θα την καταχράται η Χαμάς.

Το Ισραήλ δεν επιτρέπει τους τελευταίους δυο και πλέον μήνες την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολιορκημένο παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, γεγονός που έχει πυροδοτήσει κατηγορίες ότι χρησιμοποιεί τον λιμό σαν όπλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.