Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης για την 22χρονη Ισραηλινή Μία Σεμ, η οποία αφού πέρασε τα πάνδεινα στα χέρια της Χαμάς που την απήγαγε στις 7 Οκτωβρίου 2023, φέρεται να έπεσε και θύμα βιασμού μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Όπως αποκάλυψε η νεαρή σε τηλεοπτικό σταθμό του Ισραήλ, ένας γυμναστής και influencer από το Τελ Αβίβ τη νάρκωσε και την βίασε.

«Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μου σε όλη μου τη ζωή, πριν από την αιχμαλωσία, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας. Και μου συνέβη μετά την αιχμαλωσία, στο πιο ασφαλές μέρος», ανέφερε.

Ισχυρίζεται ότι ο άνδρας, με τον οποίο είχε τρεις κάνει προηγουμένως τρεις συνεδρίες γυμναστικής, της είπε πως ήθελε να τη συστήσει σε έναν παραγωγό του Χόλιγουντ για να συζητήσουν την μεταφορά της συγκλονιστικής της ιστορίας στη Γάζα, στη μεγάλη οθόνη.

Mia Schem case suspended.



“I have flashbacks—he came into my closet while I wasn’t fully dressed,” said Mia Schem in her first interview, claiming she was raped by her trainer while under the influence of drugs.



Invlistagtions noted she trained with him two days later and left… pic.twitter.com/vCYqeoVBUU — Aditya Juans Mandagie (@AdityaMandagie) May 3, 2025

Ο παραγωγός φέρεται να μην εμφανίστηκε στο λόμπι ενός ξενοδοχείου, οπότε κανόνισε μια δεύτερη συνάντηση στο σπίτι της, είπε στη συνέντευξη.

Η κοπέλα ζήτησε από μια φίλη της -που βρισκόταν στο σπίτι της- να φύγει. Και τότε, όπως λέει δεν θυμάται τι ακολούθησε. «Το σώμα μου θυμάται- αισθάνεται τα πάντα. Αλλά δεν ξέρω τι συνέβη», δήλωσε στο 12 News, σύμφωνα με την Haaretz.

Κάποια κομμάτια της μνήμης της επανήλθαν, συμπεριλαμβανομένου του γυμναστή που μπήκε στο δωμάτιό της ενώ ήταν γδυμένη και ενός άλλου ατόμου που επίσης βρισκόταν στο διαμέρισμα, είπε.

Ο δικηγόρος του άνδρα ισχυρίστηκε ότι η Σεμ επέστρεψε για άλλη μια συνεδρία γυμναστικής δύο ημέρες μετά την υποτιθέμενη επίθεση «χαμογελώντας», με την ίδια να εξηγεί πως δεν είχε επεξεργαστεί ακόμη τι της είχε συμβεί.

Ενώ ο γυμναστής συνελήφθη στα τέλη του περασμένου μήνα, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος λόγω ανεπαρκών στοιχείων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, ανέφερε το Ynet.

Ο δικηγόρος του επεσήμανε επίσης την απελευθέρωσή του ως άλλη μια ένδειξη ότι είναι αθώος.

Ο φερόμενος βιασμός καταγγέλθηκε στην αστυνομία πριν από περίπου έξι εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται πως η Σεμ βρισκόταν στο μουσικό φεστιβάλ Nova όταν οι μαχητές της Χαμάς πραγματοποίησαν την αιφνιδιαστική επίθεσή τους. Την πυροβόλησαν στο χέρι και την κράτησαν όμηρο στη Γάζα για 55 μέρες.

