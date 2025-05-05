Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο 19 ανθρώπων σε διάφορα ισραηλινά πλήγματα στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, την ώρα που το Ισραήλ ενέκρινε την εντατικοποίηση των ευρείας κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων, κατά της Χαμάς.

«Οι ομάδες μας εντόπισαν 15 μάρτυρες (νεκρούς) και 10 τραυματίες, η πλειονότητα των οποίων ήταν γυναίκες και παιδιά, έπειτα από ισραηλινό πλήγμα εναντίον τριών διαμερισμάτων (...) στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας», διευκρίνισε εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Μάχμουντ Μπάσαλ.

Επιπλέον, «τέσσερις μάρτυρες και τέσσερις τραυματίες» ανασύρθηκαν από σπίτι στην πόλη Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, πρόσθεσε.

Εχθές, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε τον θάνατο 26 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 5 παιδιά, σε ισραηλινά πλήγματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.