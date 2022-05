Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες Σάββατο σε διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, ζητώντας την απαγόρευση της πορνείας.

Οι διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους γυναίκες, πραγματοποίησαν πορεία σε κεντρικό δρόμο της ισπανικής πρωτεύουσας, κρατώντας αφίσες και πλακάτ που έγραφαν: «Εμείς, οι γυναίκες, δεν είμαστε εμπόρευμα» και «Η πορνεία δεν είναι επάγγελμα». Πολλοί φώναζαν συνθήματα, όπως «Σταματήστε τη σεξουαλική εκμετάλλευση».

Η διαδήλωση οργανώθηκε από 175 συλλογικότητες και προσέλκυσε περίπου 7.000 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία της Μαδρίτης.

Το συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε αφότου το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη νομοσχέδιο για την αυστηροποίηση των ποινών που αφορούν σεξουαλικά αδικήματα. Εκτός από την απαίτηση συναίνεσης από όλους τους εμπλεκόμενους σε σεξουαλικές πράξεις, προβλέπει επίσης την απαγόρευση της διαφήμισης της πορνείας.

