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Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Προσωρινά ελεύθερος ο 76χρονος- «Στο μικροσκόπιο» το εάν υπάρχουν ευθύνες τρίτων

Ο 76χρονος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση για τη φωτιά ενώ διερευνάται και το εάν προκύπτουν ευθύνες τρίτων

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Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Προσωρινά ελεύθερος ο 76χρονος

Ελεύθερος, μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση που διέταξε ο εισαγγελέας, αφέθηκε ο 76χρονος που κατηγορείται για την πρόκληση της καταστροφικής φωτιάς που ξέσπασε χθες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Διερευνάται ποια είναι η έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη φωτιά, αν υπάρχουν κοινωφελείς εγκαταστάσεις και αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων.

Αναμένονται και οι αιματολογικές εξετάσεις για αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε όταν ο 76χρονος επέστρεφε με το αυτοκίνητό του ενώ είχε καταναλώσει νωρίτερα αλκοόλ.

Κάποια στιγμή, το αυτοκίνητο φαίνεται πως «κόλλησε» στην άκρη του δρόμου και στην προσπάθειά του να το ξεκολλήσει από το πρανές προκλήθηκαν σπινθηρισμοί

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Ωραιόκαστρο
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