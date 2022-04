Ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών Σάιμον Κόβενι δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται τις λεπτομέρειες ενός εμπάργκο πετρελαίου σε βάρος της Ρωσίας στο πλαίσιο ενός πιθανού νέου πακέτου κυρώσεων, αλλά τίποτα δεν έχει αποφασιστεί.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ελπίζει πως μπορεί να υπάρξει συμφωνία από τις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Χθες, Κυριακή, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς για το ενδεχόμενο επιβολής επιπλέον κυρώσεων στη Ρωσία, καθώς και για επιπλέον αμυντική και οικονομική υποστήριξη προς τη χώρα του.

Had a phone conversation with @OlafScholz. We emphasized that all perpetrators of war crimes must be identified and punished. We also discussed anti-Russian sanctions, defense and financial support for Ukraine.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 10, 2022

