Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας «ανησυχεί» για ενδεχόμενη «εκρηκτική κλιμάκωση» μετά τις ισραηλινές επιδρομές κατά του ιρανικού εδάφους και καλεί τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι για την παρούσα εκρηκτική κλιμάκωση ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ισλαμική Δημοκρατία που δημιουργεί πραγματικές απειλές για την σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή. Ζητούμε από όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Με μήνυμά του στο Χ ο γερμανός καγκελάριος Ολαφ Σολτς προειδοποίησε την Τεχεράνη να αποφύγει οποιαδήποτε κλιμάκωση.

«Το μήνυμά μου προς το Ιράν είναι ξεκάθαρο: δεν πρέπει να συνεχισθούν οι μαζικές αντιδράσεις κλιμάκωσης. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα. Ετσι θα ανοίξει η δυνατότητα ειρηνικών εξελίξεων στην Μέση Ανατολή».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου καταδίκασε τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές χαρακτηρίζοντάς τις παραβίαση της ιρανικής κυριαρχίας και σοβαρή απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Η Αίγυπτος εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για την κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένης της ισραηλινής αεροπορικής επίθεσης κατά του Ιράν και καταδικάζει όλες τις ενέργειες που απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εξωτερικών.

Σαουδάραβας αξιωματούχος δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας δεν χρησιμοποιήθηκε κατά τις ισραηλινές επιδρομές της χθεσινής νύκτας, ενώ ιορδανική στρατιωτική πηγή ανακοίνωσε ότι δεν επιτράπηκε σε πολεμικά αεροσκάφη αντίπαλων περιφερειακών δυνάμεων να διασχίσουν τον ιορδανικό εναέριο χώρο.

