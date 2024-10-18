Ιράν: Ο θάνατος του Γιαχία Σινουάρ θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το πνεύμα της αντίστασης

Το Ιράν, υποστηρικτής του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, διαβεβαίωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι η εξόντωση του Γιαχία Σινουάρ από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο «το πνεύμα της αντίστασης» με σκοπό την «απελευθέρωση» των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών.

«Θα αποτελέσει πρότυπο για τη νεολαία και τα παιδιά, που θα συνεχίσουν την πορεία προς την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Όσο η κατοχή και οι επιθέσεις διατηρούνται, η αντίσταση θα συνεχίζεται», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της μόνιμης αντιπροσωπείας του Ιράν στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

