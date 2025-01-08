Για πρώτη φορά, το Δικαστήριο της ΕΕ επέβαλε πρόστιμο στην Κομισιόν για παραβίαση νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων

Για πρώτη φορά, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ αποφάσισε την Τετάρτη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταβάλει αποζημίωση σε Γερμανό πολίτη επειδή δεν συμμορφώθηκε με τους κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Επιτροπή διαβίβασε τα προσωπικά δεδομένα του πολίτη στις ΗΠΑ χωρίς τις κατάλληλες εγγυήσεις και την διέταξε να του καταβάλει αποζημίωση 400 ευρώ.

Το άτομο είχε χρησιμοποιήσει την επιλογή «Σύνδεση με το Facebook» στην ιστοσελίδα σύνδεσης της ΕΕ για να εγγραφεί σε ένα συνέδριο. Το δικαστήριο, το οποίο εκδικάζει αγωγές κατά θεσμικών οργάνων της ΕΕ, διαπίστωσε ότι η εν λόγω μεταφορά της διεύθυνσης IP του χρήστη στην Meta Platforms στις ΗΠΑ παραβίαζε τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων της Ευρώπης (GDPR) θεωρείται ευρέως ως ένας από τους πιο αυστηρούς νόμους για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων στον κόσμο. Μεγάλες εταιρείες όπως οι Klarna, Meta, LinkedIn και άλλες έχουν αντιμετωπίσει σημαντικά πρόστιμα από την ΕΕ για μη συμμόρφωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.