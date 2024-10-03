Λογαριασμός
Στις φλόγες η Μέση Ανατολή - Live όλες οι τελευταίες εξελίξεις

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση το σφυροκόπημα των Ισραηλινών στον Λίβανο - Νέες αεροπορικές επιδρομές σε προάστιο της Βηρυτού - Στους 1.974 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο, ανάμεσά τους και 127 παιδιά

UPDATE: 16:27
Μέση Ανατολή

Εν αναμονή της απάντησης του Ισραήλ στο πυραυλικό χτύπημα από το Ιράν βρίσκεται η διεθνής κοινότητα, με το Τελ Αβίβ να μετρά αντίστροφα για την επόμενη κίνησή του.

Το Ισραήλ συνεχίζει με αμείωτη ένταση το σφυροκόπημα σε θέσεις της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ενώ τις τελευταίες ώρες πραγματοποίησε στοχευμένα χτυπήματα σε προάστιο της Βηρυτού.

Εν τω μεταξύ, από τη συνεδρίαση των μελών της G7, ο Τζο Μπάιντεν έστειλε μήνυμα στο Ισραήλ να μην πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα συζητήσουν με τον Νετανιάχου τον τρόπο αντίδρασης στην πυραυλική επίθεση του Ιράν, το βράδυ της Τρίτης.

Σημείωσε ότι σε αυτή την κατεύθυνση συμφωνούν και όλα τα μέλη της G7, με τα οποία συνομίλησε και πρόσθεσε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχει συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

TAGS: Ισραήλ Λίβανος Μέση Ανατολή Ιράν
