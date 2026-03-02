Περίπου 500 υπήκοοι Ρωσίας σχεδιάζεται να απομακρυνθούν εσπευσμένα από την επικράτεια του Ιράν μέσω του Αζερμπαϊτζάν, ανακοίνωσε η ρωσική πρεσβεία στο Μπακού, εκφράζοντας «ευγνωμοσύνη» στην αζερική κυβέρνηση για τη διευκόλυνση με την άμεση έκδοση αδειών διέλευσης.

Πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν ανέφερε ότι συνολικά 192 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το Ιράν εισερχόμενοι στην αζερική επικράτεια σε 38 ώρες από την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων 82 Αζέρων.

