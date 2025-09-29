Το Ιράν εκτέλεσε σήμερα έναν άντρα που είχε κατηγορηθεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, σύμφωνα με την ειδησεογραφική σελίδα δικαστικών ειδήσεων Mizan, που κατονόμασε τον κατηγορούμενο ως τον “Μπαχμάν Χουμπί-ασλ”.
