Το Ιράν εκτέλεσε σήμερα έναν άντρα που είχε κατηγορηθεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, σύμφωνα με την ειδησεογραφική σελίδα δικαστικών ειδήσεων Mizan, που κατονόμασε τον κατηγορούμενο ως τον “Μπαχμάν Χουμπί-ασλ”.

Πηγή: skai.gr

