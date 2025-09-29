Λογαριασμός
Ιράν: Εκτελέστηκε ένας άντρας που είχε κατηγορηθεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Την είδηση μετέδωσε η σελίδα δικαστικών ειδήσεων Mizan, που κατονόμασε τον κατηγορούμενο ως τον Μπαχμάν Χουμπί-ασλ.

Ιράν

Το Ιράν εκτέλεσε σήμερα έναν άντρα που είχε κατηγορηθεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ, σύμφωνα με την ειδησεογραφική σελίδα δικαστικών ειδήσεων Mizan, που κατονόμασε τον κατηγορούμενο ως τον “Μπαχμάν Χουμπί-ασλ”.

