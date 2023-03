Έφηβες φυλακίστηκαν στο Ιράν επειδή χόρεψαν χωρίς hijab - Τις ανάγκασαν να ζητήσουν δημόσια συγνώμη - Η αντίδραση της Selena Gomez - Δείτε βίντεο

Στο Ιράν απαγορεύεται στις γυναίκες να χορεύουν δημόσια - Αντιδράσεις για την σύλληψή τους - Γυναίκες στο Ιράν δημοσιεύουν βίντεο χορεύοντας χωρίς χιτζάμπ στο ίδιο τραγούδι για να υποστηρίξουν τις 5 έφηβες

Πέντε έφηβες φέρεται να συνελήφθησαν στο Ιράν και να αναγκάστηκαν να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη αφότου δημοσίευσαν ένα βίντεο στο TikTok στο οποίο χόρευαν χωρίς να φορούν χιτζάμπ την Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, σύμφωνα με το Iran International.

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας τις κράτησαν για 48 ώρες. Το Ιράν απαγορεύει το χορό και το τραγούδι από τις γυναίκες δημόσια, ειδικά χωρίς χιτζάμπ.

Στο βίντεο τα κορίτσια χόρεψαν με το τραγούδι «Calm Down» της Selena Gomez και του Rema. Η Gomez και ο Rema εξέφρασαν την υποστήριξή τους στα κορίτσια στα social media.

Το κλιπ γυρίστηκε στην πόλη Ekbatan στη δυτική Τεχεράνη και χαρακτηρίστηκε ως «πράξη περιφρόνησης του ιρανικού καθεστώτος».

Σύμφωνα με το Iran International στη συνέχεια, τα κορίτσια αναγκάστηκαν να κάνουν ένα άλλο βίντεο μετανοώντας για τις πράξεις τους, ενώ τα κεφάλια τους ήταν καλυμμένα με μαντίλες.

Μετά τις συλλήψεις των κοριτσιών, άλλα κορίτσια και γυναίκες στο Ιράν δημοσίευσαν τα δικά τους βίντεο χορεύοντας χωρίς χιτζάμπ στο ίδιο τραγούδι για να υποστηρίξουν τους συγκεκριμένες έφηβες.

Η Selena Gomez, η οποία είδε το video, το μοιράστηκε στο Instagram της και έγραψε: «Αυτά τα κορίτσια και όλες οι γυναίκες στη χώρα που συνεχίζουν με θάρρος να απαιτούν ουσιαστικές αλλαγές. Να ξέρετε πως η δύναμη σας μας εμπνέει».

Το video μοιράστηκε και ο Rema, ο οποίος σχολίασε ότι θα συνεχίσει να τραγουδάει για αυτά τα κορίτσια. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Σε όλες τις όμορφες γυναίκες που αγωνίζονται για έναν καλύτερο κόσμο, εμπνέομαι από εσάς, τραγουδάω για εσάς και ονειρεύομαι μαζί σας».

Ιράν: Δικαστήριο καταδίκασε νεαρό ζευγάρι επειδή χόρευαν αγκαλιασμένοι στο δρόμο

Παράλληλα, δικαστήριο στο Ιράν καταδίκασε ένα νεαρό ζευγάρι σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών για ένα βίντεο που ανάρτησαν στο οποίο χορεύουν σε δημόσιο χώρο, μεταδίδει το Al Arabiya. Η Αστιάζ Χαγκιγκί και ο αρραβωνιαστικός της Αμίρ Αχμαντί είναι και οι δύο τους 20 ετών. Μετά την δημοσίευση του βίντεο με τον χορό τους κατηγορήθηκαν για «διάδοση διαφθοράς και ανηθικότητας», «συνάθροιση και συμπαιγνία με σκοπό τη διατάραξη της εθνικής ασφάλειας» και συμμετοχή σε προπαγάνδα κατά του καθεστώτος, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRANA).

Σημειώνεται ότι στο βίντεο, η Χαγκιγκί φαίνεται να χορεύει χωρίς να φορά το χιτζάμπ της, κάτι που απαγορεύεται στο Ιράν.

Την 1η Νοεμβρίου, το ζευγάρι συνελήφθη. Εκτός από φυλάκιση, καταδικάστηκαν σε διετή απαγόρευση χρήσης του διαδικτύου και διετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η ετυμηγορία εκδόθηκε από το Τμήμα 15 του Επαναστατικού Δικαστηρίου της Τεχεράνης, με επικεφαλής τον Αμπολγκασέμ Σαλαβάτι, έναν διαβόητο για την επιβολή αυστηρών ποινών δικαστή ,σε άτομα που θεωρούνται απειλή για την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων HRANA, το οποίο επικαλείται πηγή προσκείμενη στην οικογένεια της Χαγκιγκί, η νομική εκπροσώπηση του ζευγαριού κατά τη διάρκεια της δίκης απορρίφθηκε.

Διαδηλώσεις στο Ιράν

Τον Σεπτέμβριο του 2022 ξέσπασαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί στο Ιράν. Λίγες ημέρες πριν από το θάνατό της, συνελήφθη από την «αστυνομία των ηθών» για παραβίαση του κώδικα ενδυμασίας. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το κορίτσι ξυλοκοπήθηκε σοβαρά μέσα σε ένα βαν της αστυνομίας. Λίγες ώρες αργότερα εισήχθη στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε.

Το περιστατικό ανέδειξε την εκτεταμένη καταπίεση των γυναικών στο Ιράν υπό τη θεοκρατική κυβέρνησή του και πυροδότησε την αντίθεση του κοινού στο καθεστώς.

Στις 14 Νοεμβρίου, δικαστήριο στο Ιράν επέβαλε την πρώτη θανατική ποινή σε διαδηλωτή στην Τεχεράνη. Κρίθηκε ένοχος για εμπρησμό κυβερνητικού κτιρίου, διατάραξη της δημόσιας τάξης, συνωμοσία για διάπραξη εγκλήματος κατά της εθνικής ασφάλειας και χρήση πυροβόλων όπλων. Ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε επίσης «εχθρός του Θεού».

Η μυστηριώδης υπόθεση των μαζικών δηλητηριάσεων σε σχολεία θηλέων στο Ιράν αριθμεί 13.000 περιπτώσεις

Η μυστηριώδης υπόθεση των μαζικών δηλητηριάσεων σε σχολεία θηλέων στο Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν τον Νοέμβριο, αριθμεί 13.000 ύποπτες περιπτώσεις μαθητριών που επλήγησαν, συμπεριλαμβανομένων 100 παιδιών που εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο κυβερνητικά στοιχεία.

Οι δηλητηριάσεις έχουν αναστατώσει τη χώρα και προκάλεσαν νέες διαδηλώσεις την περασμένη εβδομάδα.

Η ιρανική κυβέρνηση υποθέτει ότι οι επιθέσεις ήταν στοχοθετημένες σχεδόν αποκλειστικά σε σχολεία θηλέων. Αυτή η μυστηριώδης υπόθεση προκαλεί ισχυρή συγκίνηση στο Ιράν. Γονείς και συγγενείς είναι αγανακτισμένοι και οργισμένοι και κατηγορούν τις αρχές ότι δεν κατάφεραν να προστατέψουν τα παιδιά τους.

Οι γιατροί κάνουν λόγο για δηλητηρίαση από αέριο. Δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι μέχρι σήμερα.

Η πολιτική και πνευματική ηγεσία του Ιράν βρίσκεται υπό τεράστια πίεση μετά το ξέσπασμα των διαδηλώσεων το φθινόπωρο κατά της κυβέρνησης και του ισλαμικού συστήματος διακυβέρνησης.

Πυροδοτούμενες από τον θάνατο της νεαρής Ιρανής κουρδικής καταγωγής Μαχσά Αμινί στη διάρκεια κράτησής της από την αστυνομία ηθών, η χώρα βυθίστηκε στη χειρότερη πολιτική της κρίση εδώ και δεκαετίες.

Πηγή: skai.gr

