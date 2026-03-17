Οι λογαριασμοί του Αλί Λαριτζανί στο Telegram και στο X κοινοποίησαν ένα χειρόγραφο σημείωμα που αποδίδεται σε αυτόν. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς επιβεβαίωσε τον θάνατό του κατά τη διάρκεια επιδρομών των IDF τη νύχτα στην Τεχεράνη.

Το σημείωμα, το οποίο κοινοποιήθηκε επίσης από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, τιμά τη μνήμη 84 Ιρανών ναυτών που σκοτώθηκαν όταν το IRIS Dena του Ιρανικού Ναυτικού βυθίστηκε από αμερικανική τορπίλη στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Με την ευκαιρία της τελετής κηδείας των πολεμιστών του Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν: Το μαρτύριο των στρατιωτών του Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Dena αποτελεί μέρος των θυσιών του γενναίου έθνους που αναδύθηκε αυτή τη στιγμή της μάχης ενάντια στους διεθνείς καταπιεστές... Η μνήμη τους θα είναι πάντα στις καρδιές του ιρανικού έθνους και αυτά τα μαρτύρια θα θέσουν τα θεμέλια του Στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη δομή των ενόπλων δυνάμεων για τα επόμενα χρόνια. Ζητώ από τον Παντοδύναμο Θεό να απονείμει σε αυτούς τους αγαπητούς μάρτυρες τα υψηλότερα αξιώματα».

Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, φάνηκε να επιβεβαιώνει νωρίτερα την Τρίτη το πλήγμα με στόχο το «νο 2» του ιρανικού καθεστώτος.



Κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης το πρωί, ο Ζαμίρ διεμήνυσε ότι «καταγράφηκαν επίσης σημαντικά προληπτικά επιτεύγματα εξάλειψης κατά τη διάρκεια της νύχτας, με δυνατότητα να επηρεάσουν τα επιτεύγματα της εκστρατείας και τις αποστολές των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων» - σε μια προφανή αναφορά στην επίθεση που στόχευε τον Λαριτζανί.



«Αυτό έρχεται να προστεθεί στις εξολοθρεύσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν εναντίον εξωτερικών στοιχείων, που συνδέονται επίσης με την παλαιστινιακή ‘’αρένα’’ », τόνισε ο Ζαμίρ, αναφερόμενος στους αξιωματούχους της Ισλαμικής Τζιχάντ.



Σημείωσε ότι οι «ανώτεροι πράκτορες που εμπλέκονται σε τρομοκρατική δραστηριότητα από τη Γάζα και από την Ιουδαία και τη Σαμάρεια (Δυτική Όχθη)» κρύβονταν σε ένα ασφαλές σπίτι στην Τεχεράνη όταν δέχτηκαν το χτύπημα.

Στα πλήγματα της νύχτας σκοτώθηκε ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, Γκολαρεμζά Σολεϊμανί, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι IDF.

Πηγή: skai.gr

