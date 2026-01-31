Σήμα αποκλιμάκωσης στέλνει το Ιράν, με κορυφαίο αξιωματούχο ασφαλείας να δηλώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση πλαισίου διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το κλίμα έντασης και τη «τεχνητή», όπως τη χαρακτήρισε, επικοινωνιακή αντιπαράθεση.

«Διαμορφώνεται ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Σε αντίθεση με την ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τον τεχνητό πόλεμο των μέσων ενημέρωσης, η διαμόρφωση μιας δομής για διαπραγματεύσεις βρίσκεται σε εξέλιξη», έγραψε ο Λαριτζανί, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

برخلاف فضاسازی‌‌ِ جنگ رسانه‌ای تصنعی، شکل‌گیری ساختاری برای #مذاکرات در حال پیشرفت است. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) January 31, 2026

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει αυτή την περίοδο ένα ευρύ φάσμα επιλογών έναντι της Τεχεράνης, από περιορισμένα, συμβολικά πλήγματα έως πλήρη αλλαγή καθεστώτος. Δημοσίως, ο Τραμπ εναλλάσσει τις στρατιωτικές απειλές με προτάσεις για νέες διαπραγματεύσεις.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τους ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και της Ευρώπης ότι εκμεταλλεύτηκαν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα της χώρας, υποκίνησαν την κοινωνική αναταραχή και παρείχαν τα μέσα ώστε, όπως είπε, «να διαλυθεί το έθνος» κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων.

Οι κινητοποιήσεις, που διήρκεσαν περίπου δύο εβδομάδες και ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου, πυροδοτήθηκαν από τη βαθιά οικονομική κρίση, με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται και το κόστος ζωής να αυξάνεται δραματικά. Οι διαδηλώσεις υποχώρησαν έπειτα από αιματηρή καταστολή από τις αρχές. Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, τουλάχιστον 6.563 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκ των οποίων 6.170 ήταν διαδηλωτές και 214 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Διαφορετική εικόνα έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, ο οποίος δήλωσε στο CNN Turk ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 3.100, μεταξύ των οποίων περίπου 2.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Σε ζωντανή μετάδοση από την κρατική τηλεόραση, ο Πεζεσκιάν κατηγόρησε ευθέως τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και ευρωπαϊκές χώρες ότι «προκάλεσαν την ένταση, καλλιέργησαν τον διχασμό και παρείχαν πόρους», παρασύροντας, όπως είπε, «αθώους ανθρώπους σε αυτό το κίνημα».

Στις τελευταίες του δηλώσεις, ο Τραμπ είχε εντείνει την πίεση προς το Ιράν, ανακοινώνοντας νέες κυρώσεις και καλώντας την Τεχεράνη να «κάνει μια συμφωνία», την ώρα που το ιρανικό καθεστώς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών, αρκεί, όπως τόνιζε, να σταματήσουν οι απειλές από τον Λευκό Οίκο.

«Αν κάνουμε συμφωνία, καλώς. Αν όχι, θα δούμε τι θα συμβεί», είπε ο Τραμπ την Παρασκευή από τον Λευκό Οίκο, κρατώντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε, μάλιστα, ότι η ναυτική δύναμη που αναπτύσσεται προς την περιοχή είναι μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη που είχε σταλεί στο παρελθόν για την επιχείρηση σύλληψης του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. «Στέλνουμε περισσότερα πλοία προς το Ιράν και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία», σημείωσε.

Παρά τα μηνύματα εκατέρωθεν, η διπλωματική λύση μοιάζει ακόμη μακρινή, με την ένταση να τροφοδοτεί φόβους για μια νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη περίοδο για την περιοχή.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει μια πολύ αυστηρότερη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε σχέση με εκείνη της εποχής Ομπάμα, την οποία ο ίδιος ο Τραμπ ακύρωσε κατά την πρώτη του θητεία. Αμερικανοί αξιωματούχοι ζητούν τον πλήρη τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν, νέους περιορισμούς στο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και τη διακοπή της στήριξης σε ένοπλες οργανώσεις-δορυφόρους στην περιοχή. Η Τεχεράνη απορρίπτει εδώ και χρόνια αυτές τις απαιτήσεις.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί, κάλεσε τον Τραμπ να χαμηλώσει τους τόνους, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι ενθαρρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο να επιτεθεί στο Ιράν. Προειδοποίησε ότι τυχόν στρατιωτικά πλήγματα θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια γενικευμένη σύγκρουση, τονίζοντας ωστόσο ότι το Ιράν είναι «εξίσου έτοιμο για πόλεμο όσο και για διαπραγματεύσεις» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το Ιράν είναι ακόμη πιο προετοιμασμένο απ’ ό,τι πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών», δήλωσε ο Αραγκτσί σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη, αναφερόμενος στη σύγκρουση του περασμένου Ιουνίου με το Ισραήλ, η οποία κορυφώθηκε με αμερικανικούς βομβαρδισμούς σε κρίσιμες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης έχουν επιδεινωθεί δραματικά από τη στιγμή που ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη αμερικανικής ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή και απείλησε ανοιχτά με επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Οι δηλωμένοι στόχοι του Λευκού Οίκου φαίνεται να μετατοπίστηκαν: από την τιμωρία της ιρανικής ηγεσίας για τη βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων, στην επιδίωξη μιας νέας πυρηνικής συμφωνίας.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι είχε πείσει την ιρανική ηγεσία να κάνει πίσω από μαζικές εκτελέσεις διαδηλωτών, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθησή του ότι η Τεχεράνη ενδιαφέρεται για μια συμφωνία, ώστε να αποφύγει μελλοντικά στρατιωτικά πλήγματα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.