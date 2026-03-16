Το Ιράν λαμβάνει μέτρα για να αποτρέψει αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις, με την εμφάνιση σημείων ελέγχου στους δρόμους της πρωτεύουσας, περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο και μαζική αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων στους κατοίκους.

Στην Τεχεράνη, κάτοικοι ανέφεραν στο BBC ότι έχουν δημιουργηθεί νέα μπλόκα ασφαλείας σε διάφορα σημεία της πόλης, όπου — όπως λένε — οι αρχές σταματούν και ερευνούν πολίτες.

Όπως δήλωσαν, ορισμένα σημεία ελέγχου έχουν τοποθετηθεί κάτω από πεζογέφυρες και μέσα σε οδικές σήραγγες, μετά από αναφορές ότι αρκετά μπλόκα στη μέση των δρόμων είχαν γίνει στόχος επιθέσεων με drones.

Αρκετά μέλη των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις σε 4 σημεία ελέγχου στην Τεχεράνη, ανέφερε στις 11 Μαρτίου το σκληροπυρηνικό πρακτορείο ειδήσεων Fars News Agency.

Σύμφωνα με το Fars, ανεπίσημες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 10 νεκρούς από τις δυνάμεις ασφαλείας σε τέσσερις συνοικίες της πρωτεύουσας.

Η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (Hrana), με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε ότι έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο τουλάχιστον 7.000 αμάχων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Ένας άνδρας γύρω στα 20 περιέγραψε τη στρατηγική του για να περάσει από ένα σημείο ελέγχου, όπου — όπως είπε — κάποτε τον σταμάτησαν και έψαξαν το αυτοκίνητό του.

«Άρχισα να λέω πράγματα όπως “ευχαριστώ για τη σκληρή δουλειά σας”, σαν να εκτιμούσα πραγματικά την προσπάθειά τους», είπε.

Οι δυνάμεις ασφαλείας τον άφησαν να φύγει μετά τον έλεγχο.

«Συνήθως φοράω πολύχρωμα ρούχα. Τώρα όμως δεν το κάνω», είπε μια γυναίκα επίσης περίπου 20 ετών. «Φοβάμαι τις περιπολίες τους και ανησυχώ ότι αν φορέσω κάτι πολύ έντονο μπορεί να τους ενοχλήσει».

Οι περιορισμοί στο ίντερνετ δυσκολεύουν τον συντονισμό

Ένας ακόμη άνδρας περίπου 20 ετών πουλά ασφαλείς συνδέσεις στο διαδίκτυο σε ορισμένους ανθρώπους, επιτρέποντάς τους να παρακάμπτουν το πανεθνικό μπλακ άουτ που έχει επιβάλει η κυβέρνηση.

Παραμένει εξαιρετικά δύσκολη η επικοινωνία με ανθρώπους μέσα στο Ιράν λόγω της διακοπής του ίντερνετ που ισχύει από την αρχή του πολέμου. Ωστόσο, τεχνολογικά εξοικειωμένοι κάτοικοι χρησιμοποιούν συσκευές Starlink της SpaceX και μοιράζονται τη σύνδεσή τους με άλλους.

Ο περιορισμός της πρόσβασης στο διαδίκτυο δεν εμποδίζει μόνο την επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά περιορίζει επίσης τη δυνατότητα των διαδηλωτών να κινητοποιούνται, να σχεδιάζουν δράσεις και να συντονίζονται μεταξύ τους.

Οι κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και οι ψηφιακές πλατφόρμες συχνά χρησιμοποιούνται για την οργάνωση συγκεντρώσεων, την κοινοποίηση τοποθεσιών διαμαρτυρίας και τη διάδοση καλεσμάτων για κινητοποιήσεις. Όταν αυτές οι πλατφόρμες δεν λειτουργούν, ο συντονισμός γίνεται πολύ πιο δύσκολος.

Ο άνδρας που πουλά συνδέσεις ίντερνετ περιέγραψε τον φόβο του όταν το ταξί στο οποίο επέβαινε πέρασε από σημείο ελέγχου μέσα σε σήραγγα της Τεχεράνης.

«Αυτό που κάνω ως επάγγελμα θεωρείται έγκλημα στην Ισλαμική Δημοκρατία», εξήγησε. «Ανησύχησα πολύ γιατί είχα μαζί μου το λάπτοπ και το τηλέφωνό μου».

«Ευτυχώς δεν έψαξαν το ταξί», πρόσθεσε.

Η ιρανική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα στη νότια επαρχία Fars επειδή φέρεται να είχε δημιουργήσει δίκτυο πώλησης «μη φιλτραρισμένου» διαδικτύου μέσω Starlink, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mehr News Agency στις 12 Μαρτίου.

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας της επαρχίας δήλωσε ότι συνελήφθη ένας 37χρονος ο οποίος «είχε δημιουργήσει δίκτυο σε πολλές επαρχίες της χώρας για την πώληση μη φιλτραρισμένου ίντερνετ μέσω Starlink». Πρόσθεσε ότι στη κρυψώνα του εντοπίστηκαν «συσκευή Starlink και σχετικός εξοπλισμός».

Η χρήση του Starlink στο Ιράν επισύρει ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών και οι αρχές φέρονται να αναζητούν κεραίες Starlink για να εμποδίσουν τους πολίτες να συνδέονται στο διαδίκτυο.

Η Ιρανή κυβερνητική εκπρόσωπος δήλωσε στις 10 Μαρτίου ότι οι αρχές εργάζονται για την αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο «για όσους μπορούν να μεταδώσουν τη φωνή της χώρας στον κόσμο».

Προς το παρόν, οι τιμές για πρόσβαση στο διαδίκτυο που πωλείται μέσω της εφαρμογής Telegram, ανέρχονται περίπου στα 6 δολάρια (4,50 λίρες) για 1 Gigabyte δεδομένων — ιδιαίτερα υψηλή τιμή για μια χώρα όπου ο μέσος μηνιαίος μισθός εκτιμάται μεταξύ 200 και 300 δολαρίων (151–226 λιρών).

Παρότι οι εγχώριες εφαρμογές στο Ιράν παραμένουν διαθέσιμες, ορισμένοι από τους ανθρώπους φοβούνται ότι δεν είναι τόσο ασφαλείς όσο οι κρυπτογραφημένες πλατφόρμες για την οργάνωση διαδηλώσεων.

Σε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο CBS στις 15 Μαρτίου, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ρωτήθηκε γιατί εκείνος μπορούσε να μιλήσει μέσω Zoom ενώ οι συμπατριώτες του δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

«Αυτό συμβαίνει γιατί εγώ είμαι η φωνή όλων των Ιρανών. Υπερασπίζομαι τα δικαιώματά τους», απάντησε.

Εκτός από αξιωματούχους, ορισμένοι δημοσιογράφοι στο εσωτερικό της χώρας διαθέτουν τις λεγόμενες «λευκές SIM κάρτες», που τους παρέχουν απεριόριστη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των αρχών.

Κάποιοι κάτοικοι της πρωτεύουσας δήλωσαν ότι από την αρχή του πολέμου ακούγονται τη νύχτα συνθήματα και τραγούδια υπέρ του καθεστώτος από μεγάφωνα, ενώ υποστηρικτές που κρατούν σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας κινούνται στους δρόμους.

Η περσική υπηρεσία ειδήσεων του BBC χρησιμοποιείται από περίπου 24 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, κυρίως στο Ιράν, παρά το γεγονός ότι έχει μπλοκαριστεί και συστηματικά παρεμποδίζεται από τις ιρανικές αρχές.

Μηνύματα SMS προειδοποιούν κατά των διαδηλώσεων

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για μαζικές αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις παρόμοιες με εκείνες που σημειώθηκαν τον Ιανουάριο.

Από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, οι αρχές έχουν οργανώσει συγκεντρώσεις υπέρ του καθεστώτος και έχουν καλέσει τους υποστηρικτές τους να βγουν στους δρόμους για να αποτρέψουν αυτό που χαρακτηρίζουν προσπάθειες αποσταθεροποίησης της χώρας εκ των έσω.

Το BBC Persian είδε μήνυμα SMS που εστάλη στις 13 Μαρτίου από τη Μονάδα Πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), το οποίο προειδοποιούσε για πιθανές διαδηλώσεις.

«Ο μοχθηρός εχθρός… επιδιώκει για ακόμη μία φορά να δημιουργήσει φόβο και χάος στους δρόμους. Ένα πλήγμα πιο σκληρό από αυτό της 8ης Ιανουαρίου περιμένει το νεο-ISIS».

Πηγή: skai.gr

