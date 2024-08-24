Ιράν: Αστυνομικός σκοτώνεται από «ενόπλους» σε νοτιοανατολική περιοχή

Αστυνομικός δολοφονήθηκε χθες Παρασκευή από «ενόπλους» στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, που γειτονεύει με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, στο νοτιοανατολικό Ιράν, μετέδωσε ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων.

«Ο επικεφαλής του τμήματος ερευνών εγκλημάτων της Χας δολοφονήθηκε από ενόπλους μπροστά στο σπίτι του», ανέφερε το πρακτορείο IRNA.

Η σουνιτική τζιχαντιστική οργάνωση Τζάις αλ Αντλ («Στρατός της Δικαιοσύνης», στα αραβικά), με βάση το Πακιστάν, που δρα στο νοτιοανατολικό Ιράν, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση μέσω Telegram.

Το Ιράν χαρακτηρίζει την Τζάις αλ Αντλ «τρομοκρατική οργάνωση».

Στη Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, από τις φτωχότερες περιοχές του Ιράν, ζει μεγάλο μέρος της μειονότητας των Βελούχων, που ανήκει στο σουνιτικό ισλάμ, ενώ οι πολίτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι κατά πλειονότητα σιίτες.

Εμπλέκονται εκεί σε σποραδικές αιματηρές συγκρούσεις από τη μια οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας κι από την άλλη μέλη της μειονότητας των Βελούχων, σουνιτικές ριζοσπαστικές οργανώσεις και διακινητές ναρκωτικών.

Τον Απρίλιο, δέκα μέλη των ιρανικών δυνάμεων επιβολής της τάξης σκοτώθηκαν σε δυο επιθέσεις με στόχο ιδίως αστυνομικό τμήμα στην περιοχή. Την ευθύνη ανέλαβε η Τζάις αλ Αντλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

