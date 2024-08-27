Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει χρηματοδοτική στήριξη ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) για να βοηθήσει την Ιταλία, τη Σλοβενία, την Αυστρία, την Ελλάδα και τη Γαλλία να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των σοβαρών πλημμυρών που τις έπληξαν το 2023.

Το πακέτο ενισχύσεων κατανέμεται ως εξής: 378,8 εκατ. ευρώ στην Ιταλία για τις ζημιές που προκάλεσαν οι πλημμύρες στην περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια τον Μάιο του 2023, και άλλα 67,8 εκατ. ευρώ για τις ζημιές που υπέστη η περιφέρεια της Τοσκάνης στις πλημμύρες του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου του 2023· 428,4 εκατ. ευρώ στη Σλοβενία και 5,2 εκατ. ευρώ στην Αυστρία για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών του Αυγούστου του 2023· 101,5 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για τη στήριξη των προσπαθειών ανάκαμψης από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023· και 46,7 εκατ. ευρώ στη Γαλλία για τις ζημιές που προκάλεσαν οι πλημμύρες στην περιφέρεια Hauts-de-France τον Νοέμβριο του 2023.

Η συνδρομή του ΤΑΕΕ θα καλύψει μέρος του κόστους των ενεργειών έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης, συμπεριλαμβανομένης της επισκευής κατεστραμμένων υποδομών, της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της διεξαγωγής επιχειρήσεων καθαρισμού.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα δήλωσε σχετικά: «Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ είναι ένα ειδικό μέσο μέσω του οποίου στηρίζουμε τα κράτη μέλη στις προσπάθειες ανάκαμψής τους από μεγάλης κλίμακας καταστροφικές φυσικές καταστροφές και στεκόμαστε αλληλέγγυοι προς τους πληγέντες. Η βοήθεια αυτή όχι μόνο παρέχει ανακούφιση και συνεισφέρει στο κόστος έκτακτης ανάγκης, αλλά και βοηθά τις χώρες της ΕΕ να ανοικοδομηθούν με καλύτερες προδιαγραφές στο πλαίσιο των προκλήσεων που θέτει η κλιματική αλλαγή.»

Η εν λόγω χρηματοδότηση προτείνεται κατόπιν αιτημάτων των ενδιαφερόμενων χωρών για παροχή βοήθειας από το ΤΑΕΕ. Όταν η πρόταση της Επιτροπής εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η χρηματοδοτική ενίσχυση θα μπορέσει να εκταμιευθεί χωρίς καθυστέρηση σε μία μόνο δόση για καθεμία από τις αιτούσες χώρες.

Από το 2002 που ιδρύθηκε, το ΤΑΕΕ έχει κινητοποιήσει πάνω από 8,6 δισ. ευρώ για 130 καταστροφές (110 φυσικές καταστροφές και 20 υγειονομικές έκτακτες ανάγκες) σε 24 κράτη μέλη (συν το Ηνωμένο Βασίλειο) και σε 4 υπό ένταξη χώρες (Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία).

Κατερίνα Πλατή

