Ιράν: 279 από τους συλληφθέντες διαδηλωτές συνδέονται με ΗΠΑ ή Ισραήλ

Για προβοκάτσια από εξωτερικούς παράγοντες και πράκτορες που ξεσηκώνουν τον λαό του Ιράν κάνουν λόγο οι ιρανικές αρχές.

Όπως αναφέρουν ιρανικά ΜΜΕ, από τις χιλιάδες συλλήψεις διαδηλωτών που έχουν γίνει τα τελευταία 24ωρα, λόγω της εξέγερσης που έχει ξεσπάσει σε δεκάδες πόλεις με αφορμή την ακρίβεια και τη στέρηση ελευθεριών, εντοπίστηκαν 279 άτομα, τα οποία φέρονται να συνδέονται με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν ευθέως την Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ για εμπλοκή στα επεισόδια, σκοπός των οποίων είναι, όπως λένε, η ανατροπή της πολιτικής τάξης στο Ιράν.

Τον παραπάνω ισχυρισμό ενίσχυσε η σημερινή τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κάλεσε τους Ιρανούς να συνεχίσουν την αντίσταση και τους διεμήνυσε ότι «η βοηθεια είναι καθ' οδόν».

Σύμφωνα με αναφορές, διαδηλώσεις γίνονται σε τουλάχιστον 180 πόλεις, σε 31 επαρχίες του Ιράν. Οι συγκρούσεις των διαδηλωτών με την αστυνομία, αλλά και με οπαδούς του θεοκρατικού καθεστώτος είναι σφοδρές και με μεγάλη αγριότητα, ενώ τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει ασφυκτικά με τραυματίες.

Όσον αφορά στον αριθμό των νεκρών, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 2.000, ωστόσο υπάρχουν αναφορές για πολλούς περισσότερους.

Πηγή: skai.gr

