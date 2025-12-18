Λογαριασμός
Ηράκλειο: Σε εξέλιξη και δεύτερη επιχείρηση στα νότια, για μετανάστες- Μεταξύ τους γυναίκες και ένα βρέφος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό πρόκειται για 53 άτομα που εντοπίστηκαν στην παραλία Καραβοβρύση στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού

Λιμενικό

Με διαφορά λίγης ώρας, οι αρχές στα Νότια του Ηρακλείου, πραγματοποιούν μία ακόμη επιχείρηση για μετανάστες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό πρόκειται για 53 άτομα που εντοπίστηκαν στην παραλία Καραβοβρύση στους Καλούς Λιμένες του Δήμου Φαιστού. Κατά δήλωσή τους είναι υπηκοότητας Μπαγκλαντές και Σουδάν, ενώ μεταξύ τους βρίσκονται γυναίκες και ένα βρέφος, που μετά τη διαδικασία καταγραφής αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής διαμονής στο Ηράκλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

