Πώς είναι σήμερα η ζωή ενός καπετάνιου πετρελαιοφόρου στη Μέση Ανατολή

Απτόητος παραμένει Ιρακινός καπετάνιος, ο οποίος, παρά τον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, συνεχίζει να διασχίζει τα ταραγμένα νερά μεταξύ του Κόλπου του Ομάν και του Στενού του Ορμούζ.

Ο πόλεμος που μαίνεται έχει διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο και έχει αφήσει ορισμένα πληρώματα εγκλωβισμένα και εκτεθειμένα σε επιθέσεις αλλά ο Rahman Al-Jubouri συνεχίζει να ταξιδεύει στη Μέση Ανατολή, σε έναν από τους πιο ασταθείς θαλάσσιους διαδρόμους του κόσμου.

Άλλωστε, όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι εχθροπραξίες δεν είναι κάτι νέο για τον al-Jubouri, έναν βετεράνο ο οποίος εργάζεται στη θάλασσα από το 1984 και έχει ζήσει δεκαετίες αναταραχών, συμπεριλαμβανομένων του Πολέμου Ιράν-Ιράκ και του Πολέμου του Κόλπου.

Για άλλη μια φορά λοιπόν, εργάζεται σε νερά «υψηλού κινδύνου», καθώς διάσπαρτα στρατιωτικά πλήγματα απειλούν πλοία που προσπαθούν να πλεύσουν μέσω κομβικών σημείων όπως το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ και ο Περσικός Κόλπος.

«Ο κίνδυνος στη δουλειά αποτελεί για εμάς καθημερινότητα, δεν ξέρουμε πότε μπορεί να δεχτούμε βομβαρδισμό. Πλέουμε σε μια πυριτιδαποθήκη που μπορεί ανά πάσα ώρα να εκραγεί» είπε.

Ο al-Jubouri βρίσκεται στο δεξαμενόπλοιο του, το Sea Moon με σημαία Παλάου, εδώ και τέσσερις μήνες. Αυτή τη στιγμή, ο ίδιος και το πλήρωμά του πλέουν από τον Κόλπο του Άντεν προς τον Κόλπο του Ομάν για να εκφορτώσουν πετρέλαιο στο λιμάνι Ras Isa στην Υεμένη.

Αν και η διαδρομή του δεν περνά απευθείας από το Στενό του Ορμούζ, θεωρείται υψηλού κινδύνου επειδή βρίσκεται κοντά στην είσοδό του. Το ταξίδι έχει καθυστερήσει λόγω ζητημάτων ασφαλείας και υλικοτεχνικών δυσκολιών οφειλόμενων στον περιφερειακό πόλεμο.

Ο πόλεμος έχει φέρει τα εμπορικά πλοία στη μέση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τα Στενό του Ορμούζ. Αρκετά δεξαμενόπλοια έχουν στοχοποιηθεί σε επιθέσεις από ιρανικές δυνάμεις και συμμάχους τους. Οι διακοπές στη ναυσιπλοΐα και οι απειλές για κλείσιμο του Στενού—ενός κρίσιμου περάσματος για τη ροή του παγκόσμιου πετρελαίου -έχουν επίσης οδηγήσει σε καθυστερήσεις, αλλαγές πορείας ή εγκλωβισμό πλοίων στον Κόλπο.

Την Κυριακή, αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν βίαια ένα ιρανικό φορτηγό πλοίο που προσπάθησε να παρακάμψει ναυτικό αποκλεισμό κοντά στα Στενά, η πρώτη τέτοια ενέργεια από τότε που ξεκίνησε ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών την περασμένη εβδομάδα.

Προετοιμασμένο για παν ενδεχόμενο το πλήρωμα

Λόγω των κινδύνων, το πλήρωμα υποβάλλεται σε τακτικές ασκήσεις ασφαλείας για να προετοιμαστεί για πιθανές επιθέσεις. «Τους έχουμε εκπαιδεύσει στο πώς να αντιδράσουν αν το πλοίο δεχθεί πυρά, ο Θεός να φυλάει», είπε.

Πέρυσι, ενώ το πλοίο του ήταν αγκυροβολημένο σε λιμάνι της Υεμένης, δέχθηκε βομβαρδισμό. «Έκοψα αμέσως τα σχοινιά, ετοίμασα τις μηχανές και έφυγα από το λιμάνι με δική μου ευθύνη για να προστατεύσω το πλήρωμα και το πλοίο», είπε.

Θραύσματα χτύπησαν το δεξαμενόπλοιο καθώς απομακρυνόταν, προκαλώντας μικρές ζημιές, αλλά το πλήρωμα έμεινε αλώβητο. Παρά τη συνεχιζόμενη απειλή, το πλοίο αργότερα επέστρεψε στις εργασίες του και συνέχισε την προγραμματισμένη του πορεία.

Ωστόσο, δεν αντέχουν όλοι οι ναυτικοί αυτούς τους κινδύνους. Το πλήρωμά του μειώθηκε από 27 σε 17 άτομα, καθώς κάποιοι αποχώρησαν λόγω φόβου. Εν τω μεταξύ, η ψυχολογική πίεση επιβαρύνεται και από τα μεγάλα διαστήματα που οι ναυτικοί παραμένουν στη θάλασσα. Για τέσσερις μήνες, ο al-Jubouri δεν έχει δει την οικογένειά του, κάτι που τον δυσκολεύει πολύ.

«Υποφέρουμε από το ότι είμαστε μακριά από τις οικογένειές μας και τις πατρίδες μας», πρόσθεσε ο ίδιος. Παρότι υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο στο πλοίο, η απόσταση γίνεται ακόμη πιο έντονη μέσα στην πίεση ενός συνεχιζόμενου πολέμου.

Το ευτυχές είναι ότι ακόμα μπορεί να έχει στο πλοίο τα βασικά εφόδια καθώς τα τρόφιμα και το εμφιαλωμένο νερό ανανεώνονται τακτικά στα λιμάνια και δεν παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις. Επιπλέον, όπως ο ίδιος λέει, βοηθάνε τα σαράντα χρόνια εμπειρίας που μετρά στη θάλασσα, γιατί έτσι καταφέρνει και προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργήσει υπό καθεστώς πίεσης.



