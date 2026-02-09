Συνάντηση Τραμπ-Τζινπίνγκ στο Πεκίνο την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ταξιδέψει στο Πεκίνο την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με το Politico, που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση του σχεδιασμού.

Σημειώνεται ότι λίγες μέρες νωρίτερα, ο Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει «μακρά και ουσιαστική». Η συζήτηση κάλυψε θέματα από το εμπόριο έως διεθνείς συγκρούσεις και φαίνεται να προετοίμασε το έδαφος για την προγραμματισμένη επίσκεψή του στο Πεκίνο τον Απρίλιο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ είχε αναφέρει ότι συζητήθηκαν ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και οι εξελίξεις στο Ιράν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πρόσθεσε επίσης ότι τέθηκε και το ζήτημα της Ταϊβάν, θέμα που, σύμφωνα με τα επίσημα ανακοινωθέντα, δεν είχε συζητηθεί κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στη Νότια Κορέα στα τέλη του περασμένου έτους.

Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ταϊβάν να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στις συνομιλίες των δύο ηγετών την άνοιξη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.