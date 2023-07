ΗΠΑ: Το Ιράν επιχείρησε να καταλάβει δύο δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν - Έπεσαν πυροβολισμοί

Το Ιράν επιχείρησε να καταλάβει δύο δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν, ανακοίνωσε την Τετάρτη το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι παρενέβη για να αποτρέψει την απόπειρα κατάσχεσης των δύο εμπορικών δεξαμενόπλοιων από σκάφη του ιρανικού ναυτικού, τα οποία διέσχιζαν διεθνή ύδατα στον Κόλπο του Ομάν.

«Το σκάφος του ιρανικού πολεμικού ναυτικού πυροβόλησε κατά τη δεύτερη απόπειρα κατάσχεσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πέμπτου Στόλου του Ναυτικού Τίμοθι Χόκινς.

Οι ΗΠΑ δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για τα δεξαμενόπλοια.

