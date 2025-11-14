Ο αμερικανός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν διακομίστηκε χθες Πέμπτη σε νοσοκομείο της Πενσιλβάνιας αφότου κατέρρευσε στη διάρκεια πρωινού περιπάτου κοντά στο σπίτι του, στο προάστιο Μπράντοκ του Πίτσμπουργκ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του, συμπληρώνοντας πως έχει τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση και ότι είναι καλά στην υγεία του.
«Διαπιστώθηκε πως υπέστη επεισόδιο κοιλιακής μαρμαρυγής, λόγω του οποίου ο γερουσιαστής Φέτερμαν αισθάνθηκε ζάλη, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Δημοκρατικού γερουσιαστή της Πενσιλβάνιας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Γνωστός για το αντισυμβατικό του στυλ – καθώς δεν διστάζει να υπερασπιστεί τις θέσεις του ευθαρσώς, αψηφώντας την κομματική γραμμή –, ο Φέτερμαν ήταν ένας εκ των οκτώ Δημοκρατικών γερουσιαστών που υπερψήφισαν τη Δευτέρα το νομοσχέδιο για τον τερματισμό της περιόδου δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) στις ΗΠΑ.
Ο Τζον Φέτερμαν υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο τον Μάιο του 2022, έξι μήνες προτού εκλεγεί γερουσιαστής. Το 2023 είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο για θεραπεία κλινικής κατάθλιψης.
