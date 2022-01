Νέο σοκ υπέστη η οικογένεια του Τζορτζ Φλοιντ, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2020 από τον αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν στην Μινεάπολη των ΗΠΑ.

Η τετράχρονη ανιψιά του Φλόιντ Αριάνα Ντιλέιν πυροβολήθηκε το Σάββατο στο σπίτι της στο Χιούστον και οι αρχές προσπαθούν να βρουν το άτομο ή τα άτομα που πυροβόλησαν πολλές φορές στο διαμέρισμα γύρω στις 3 τα ξημερώματα.

Τέσσερις ενήλικοι και δύο παιδιά - συμπεριλαμβανομένης της Αριάνα Ντιλέιν η οποία πυροβολήθηκε- βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα τη στιγμή των πυροβολισμών. Tην ώρα των πυροβολισμών το κοριτσάκι κοιμόταν, ενώ ο πατέρας του ανέφερε ότι τραυματίστηκε σε πνεύμονα και νεφρό και έχει σπασμένα πλευρά.

«Η κόρη μου τινάχθηκε πάνω και είπε ότι χτυπήθηκε», είπε ο πατέρας της Αριάνα, Ντέρικ Ντιλέιν. «Είδα το αίμα, την αιμορραγία και την άρπαξα».

Είπε ότι η γυναίκα του τους οδήγησε στο νοσοκομείο. Η Αριάνα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και επέζησε.

«Θεραπεύεται πολύ γρήγορα. Την τελευταία φορά που την έλεγξα ανέπνεε χωρίς υποστήριξη. Τα πήγαινε πολύ καλά», είπε ο Ντέρικ.

This is 4-year-old Arianna. She was front and center at the marches and rallies in her Uncle George Floyd’s case.



On Saturday around 3 a.m., her father tells me she was asleep in her bed when someone fired several shots at their apartment. Arianna was hit in her torso. pic.twitter.com/Cpo1oFwase