ΗΠΑ: Πτώχευσε ο διάσημος συνωμοσιολόγος Άλεξ Τζόουνς, μετά τη δίκη για τη σφαγή στο Σάντι Χουκ

Ο διάσημος, ακροδεξιός συνωμοσιολόγος Άλεξ Τζόουνς υπέβαλε σήμερα αίτηση πτώχευσης, λιγότερο από δύο μήνες αφότου δικαστήριο διέταξε τον ίδιο και τη μητρική εταιρεία του ιστοτόπου Infowars να πληρώσουν σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια ως αποζημίωση στους συγγενείς των θυμάτων της πολύνεκρης επίθεσης στο δημοτικό σχολείο Σάντι Χουκ, το 2012.

Ο Τζόουνς ισχυριζόταν επί χρόνια ότι η σφαγή 20 μικρών μαθητών και έξι εκπαιδευτικών στο δημοτικό σχολείο Σάντι Χουκ της πόλης Νιούταουν δεν συνέβη ποτέ αλλά ήταν σκηνοθετημένη, με ηθοποιούς που έπαιζαν τον ρόλο των θυμάτων, στο πλαίσιο μιας κυβερνητικής συνωμοσίας για να κατασχεθούν τα όπλα των Αμερικανών πολιτών.

Ο Τζόουνς προσέφυγε στο Κεφάλαιο 11 του πτωχευτικού κώδικα ζητώντας προστασία από τους πιστωτές του, σε δικαστήριο του Χιούστον. Σύμφωνα με το αίτημα, ο Τζόουνς διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που υπολογίζονται μεταξύ 1-10 εκατομμυρίων δολαρίων και υποχρεώσεις μεταξύ 1-10 δισεκατομμυρίων.

Αναφέρεται επίσης ότι η Free Speech Systems, μια εταιρεία που συνδέεται με τη Infowars, υπέβαλε αίτημα πτώχευσης τον Ιούλιο.

Breaking news: Alex Jones files for bankruptcy in response to courts ruling he owes nearly $1.5 billion to Sandy Hook families https://t.co/EeppFUcjer