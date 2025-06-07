Σαουδική Αραβία: Τουλάχιστον 13 Ιρανοί νεκροί σε μεγάλο προσκύνημα

Τουλάχιστον 13 Ιρανοί προσκυνητές έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του μεγάλου ετήσιου προσκυνήματος στη Σαουδική Αραβία, όπου οι θερμοκρασίες έχουν φθάσει στα ύψη τις τελευταίες ημέρες, μετέδωσε σήμερα ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

"Την 6η Ιουνίου, ο συνολικός αριθμός των Ιρανών προσκυνητών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του φετινού χατζ ανέρχεται σε 13", δήλωσε η μονάδα υγείας και ιατρικών επιχειρήσεων της Ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου σε ανακοίνωση που μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Κανένα περαιτέρω στοιχείο δεν δόθηκε για τα αίτια των θανάτων, αλλά η ίδια πηγή δήλωσε ότι "τις τελευταίες ημέρες, οι θερμοκρασίες στις ιερές πόλεις της Σαουδικής Αραβίας έχουν φτάσει τους 47°C, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει βαριά θερμοπληξία στους προσκυνητές".

Ο αριθμός των ιατρικών συμβουλών που παρασχέθηκαν σε Ιρανούς προσκυνητές στα κέντρα της Ερυθράς Ημισελήνου στη Μεδίνα και τη Μέκκα, στο δυτικό τμήμα του βασιλείου, ανήλθε σε 138.900, σύμφωνα με το IRNA.

Φέτος, 86.700 Ιρανοί πραγματοποίησαν το μεγάλο προσκύνημα στη Μέκκα και τα περίχωρά της, το οποίο μόλις ολοκληρώθηκε.

Το 2024, περισσότεροι από 1.300 προσκυνητές, εκ των οποίων 22 Ιρανοί, πέθαναν κατά τη διάρκεια του χατζ, όταν οι θερμοκρασίες είχαν πλησιάσει τους 52 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τις αρχές.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των κυμάτων καύσωνα. Οι θάνατοι που σημειώθηκαν πέρυσι δείχνουν πόσο ευπαθείς είναι οι πιστοί απέναντι σε αυτές τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Το 2024 ήταν η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Υπηρεσία Copernicus για την Κλιματική Αλλαγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

