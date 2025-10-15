Δικαστής δηλώνει ότι σκοπεύει να διατάξει τον Τραμπ να «παγώσει» τις απολύσεις

Μια ομοσπονδιακή δικαστής δήλωσε την Τετάρτη ότι αναμένει να μπλοκάρει προσωρινά τα σχέδια της κυβέρνησης Τραμπ να απολύσει χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους κατά τη διάρκεια του κυβερνητικού λουκέτου, υποδηλώνοντας ότι πιθανότατα θα σταθεί στο πλευρό των συνδικάτων, τα οποία υποστηρίζουν ότι οι απολύσεις είναι παράνομες.

Η ανώτερη δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Σούζαν Ίλστον, ανέφερε ότι προσανατολίζεται στο να διατάξει την κυβέρνηση να σταματήσει τις απολύσεις, λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου οκτώ υπηρεσίες, Εμπορίου, Παιδείας, Ενέργειας, Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικής Ασφάλειας και Οικονομικών, είχαν εκδώσει ειδοποιήσεις για περικοπές προσωπικού σε πάνω από 4.100 εργαζόμενους. Περίπου οι μισές από τις απολύσεις στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ανακλήθηκαν στη συνέχεια, αλλά αξιωματούχοι της κυβέρνησης και ο Τραμπ έχουν υποσχεθεί νέες περικοπές, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι δεν εγκρίνουν τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες έχουν ευρείες εξουσίες να αναδιοργανώσουν το προσωπικό τους ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις προτεραιότητες του προέδρου. Ωστόσο, τα συνδικάτα των ομοσπονδιακών εργαζομένων αντέτειναν ότι οι απολύσεις έγιναν παράνομα, για πολιτικούς λόγους και στηρίχθηκαν σε εσφαλμένη υπόθεση ότι το λουκέτο επιτρέπει στην κυβέρνηση να αγνοεί τις νόμιμες υποχρεώσεις της. Υποστήριξαν επίσης ότι η χρήση του μηχανισμού RIF (Reduction in Force – μείωση προσωπικού), που απαιτεί αποζημιώσεις απόλυσης, κατά τη διάρκεια του λουκέτου, θα παραβίαζε τον Νόμο περί Αντιδεσμεύσεων (Antideficiency Act), ο οποίος απαγορεύει στην κυβέρνηση να δεσμεύει ή να ξοδεύει χρήματα που δεν έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο. Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ της Washington Post, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν εσωτερικά προειδοποιήσει να μην προχωρήσουν με τις απολύσεις για τον ίδιο λόγο.

Κατά την ακροαματική διαδικασία για το αίτημα των συνδικάτων να εκδοθεί προσωρινή διαταγή παύσης των απολύσεων, η δικαστής Ίλστον είπε ότι σκοπεύει να τις αναστείλει, καθώς φαίνεται πως η κυβέρνηση δεν τήρησε τη νομοθεσία. Εξέφρασε επίσης ανησυχία για λάθη της κυβέρνησης, όπως λανθασμένα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των υπαλλήλων που έλαβαν ειδοποιήσεις απόλυσης σε ορισμένες υπηρεσίες.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού και το Γραφείο Προσωπικού εκμεταλλεύτηκαν το πάγωμα της κρατικής λειτουργίας για να ενεργήσουν σαν να μην ισχύουν πλέον οι νόμοι γι’ αυτούς», είπε χαρακτηριστικά.

Δικηγόρος του Υπουργείου Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος για προσωρινή διαταγή, καθώς δεν υφίσταται ανεπανόρθωτη βλάβη και η εντολή δεν θα επηρέαζε απολύσεις που προγραμματίζονται σε δύο μήνες. Η δικαστής τη ρώτησε να απαντήσει στα επιχειρήματα των συνδικάτων ότι οι RIF είναι παράνομοι, αλλά η δικηγόρος απάντησε ότι δεν ήταν προετοιμασμένη να συζητήσει επί της ουσίας.

Πολλές από τις απολύσεις αφορούν υπηρεσίες που παρέχουν υποστήριξη σε ευάλωτες ομάδες, όπως παιδιά με αναπηρία, οικογένειες χαμηλού εισοδήματος και αστέγους, σύμφωνα με εργαζόμενους και έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο. Εργαζόμενοι σε έξι υπηρεσίες ενημερώθηκαν ότι περιλαμβάνονται στα προγράμματα RIF, ενώ η EPA και το Υπουργείο Ενέργειας ενημέρωσαν ότι μπορεί επίσης να εκδώσουν ειδοποιήσεις, σύμφωνα με κατάθεση του συμβούλου του OMB, Στίβεν Μπίλι.

Τα υπουργεία Εμπορίου, Υγείας, Στέγασης και Εσωτερικής Ασφάλειας ανακάλεσαν υπαλλήλους από άδεια άνευ αποδοχών για να εργαστούν στη διαδικασία των RIF, ανέφερε ο Μπίλι. Οι διαδικασίες RIF απαιτούν από την κυβέρνηση να παρέχει τουλάχιστον 60 ημέρες προειδοποίηση και να λαμβάνει υπόψη την ιδιότητα βετεράνου, τα χρόνια υπηρεσίας και το εάν ο εργαζόμενος μπορεί να επανατοποθετηθεί.

Ο διευθυντής του Λευκού Οίκου για τον Προϋπολογισμό, Ράσελ Βοτ, δήλωσε στην εκπομπή “The Charlie Kirk Show” ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να προχωρήσει με τις απολύσεις: «Αν υπάρχουν ευκαιρίες να μειώσουμε το μέγεθος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θέλουμε να τις αξιοποιήσουμε. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους. Θέλουμε να κινηθούμε επιθετικά, όπου μπορούμε, για να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία».

Η κυβέρνηση έχει καλέσει τους Δημοκρατικούς να υπερψηφίσουν τον προσωρινό προϋπολογισμό της Βουλής, προειδοποιώντας ότι οι απολύσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του λουκέτου. Παράλληλα, συνεχίζει να χρηματοδοτεί ό,τι θεωρεί πολιτική προτεραιότητα, τις πληρωμές των στρατιωτικών και την ενίσχυση προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας.

Οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία δεν έχουν προχωρήσει σε νέες ψηφοφορίες για τη συνέχιση της χρηματοδότησης από τότε που ξεκίνησε το λουκέτο.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη στους δημοσιογράφους ότι «οι Δημοκρατικοί καταρρέουν πολιτικά εξαιτίας του λουκέτου, επειδή κλείνουμε προγράμματα που είναι δικά τους και στα οποία πάντα ήμασταν αντίθετοι. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτά τα προγράμματα δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Μπορούμε επιτέλους να κάνουμε πράγματα που πριν δεν μπορούσαμε».

Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού ανάρτησε επίσης την Τρίτη στο X ότι «γίνονται όλες οι προετοιμασίες για να αντέξουμε την αδιαλλαξία των Δημοκρατικών. Πληρώστε τα στρατεύματα, πληρώστε την αστυνομία, συνεχίστε τις απολύσεις και περιμένετε».

Πηγή: skai.gr

