Βάζοντας τέλος στο πρόγραμμά του για τον έλεγχο των πληροφοριών (fact-checking) στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ κάνει φανερή τη βούληση, ακόμα και τη σπουδή ορισμένων μεγάλων αφεντικών των εταιρειών τεχνολογίας να εναρμονισθούν με το συντηρητικό δίδυμο που έχουν σχηματίσει οι ΄Έλον Μασκ και Ντόναλντ Τραμπ.

«Επιστρέφουμε στις ρίζες μας», δήλωσε χθες, Τρίτη, ο επικεφαλής της Meta, ο οποίος αρνούνταν ανέκαθεν να θεωρήσει την εταιρεία του επιχείρηση του Τύπου που υπόκειται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις όσον αφορά τα περιεχόμενα, προτιμώντας να την περιγράφει ως δίκτυο διανομής («utility»).

Κανένα μεγάλο αφεντικό αμερικανικής τεχνολογικής επιχείρησης δεν είχε μέχρι τώρα εκφράσει μια τόσο κατηγορηματική αποδοχή της ριζοσπαστικής αντίληψης για την ελευθερία της έκφρασης που υπερασπίζονται ο εκλεγμένος πρόεδρος και ο αχώριστος πολυδισεκατομμυριούχος σύμμαχός του, οι οποίοι είναι εχθρικοί σε οποιαδήποτε κανονιστική ρύθμιση.

Μολονότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διστάζει να επιτεθεί στα μέσα ενημέρωσης για δημοσιεύματα που δεν του αρέσουν, τάσσεται αντιθέτως υπέρ της ελεύθερης κυκλοφορίας περιεχομένων των οπαδών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που εξαπλώνουν τη ρητορική του κατά των μεταναστών και των διαφυλετικών και τις απειλές του εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του.

«Για όλους εμάς που δίνουμε εδώ και χρόνια τη μάχη της ελευθερίας της έκφρασης, αυτό δίνει την εντύπωση μιας μείζονος νίκης και μιας καμπής», εξέφρασε την ικανοποίησή του στο X ο Ντέιβιντ Ζακς, επιχειρηματίας και μελλοντικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ σε ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης και κρυπτονομισμάτων.

Το πρόσωπο αυτό, που πρόσκειται στον Ίλον Μασκ, χαιρέτισε το γεγονός ότι η Meta «διόρθωσε την πορεία της». «Ευχαριστούμε, πρόεδρε Τραμπ, που προκάλεσες αυτή την πολιτική και πολιτιστική επανευθυγράμμιση».

«Είναι απολύτως λογικό να προσεγγίσουμε αυτή την απόφαση (της Meta) από πολιτική σκοπιά», σχολιάζει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ίθαν Ζάκερμαν, καθηγητής δημόσιας πολιτικής, επικοινωνίας και ενημέρωσης στο πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης.

Υπενθυμίζει ότι η εταιρεία υποδέχθηκε επίσης στο διοικητικό συμβούλιό της τον Ντέινα Γουάιτ, προσωπικότητα του αθλητισμού πολεμικών τεχνών και υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ωστόσο είναι μια απόφαση που εξυπηρετεί και τους οικονομικούς στόχους του Ζάκερμπεργκ: το fact-checking είναι μια δραστηριότητα δύσκολη, δαπανηρή και αμφιλεγόμενη», επισημαίνει αυτός ο ερευνητής, ο οποίος προσέφυγε πρόσφατα στη δικαιοσύνη κατά της Meta σχετικά με τη λειτουργία του αλγορίθμου του Facebook.

«Τα πολιτικά κόμματα, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευημερούν όταν υπάρχουν διαιρέσεις, συνεπώς δεν πρέπει να μας εκπλήσσει πολύ που μια επιχείρηση, όπως η Meta, εγκαταλείπει το fact-checking», επισημαίνει από την πελυρά της η Γουέντι Σίλερ, καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο Μπράουν.

Άλλα μεγάλα ονόματα του τομέα έχουν ήδη εκφράσει, πιο διακριτικά, τη βούλησή τους να συνεργασθουν με τη μελλοντική κυβέρνηση Τραμπ, μετά το τέλος μιας θητείας Μπάιντεν που σηματοδοτήθηκε από ένα συχνά αυστηρό τόνο έναντι των επιχειρήσεων της τεχνολογίας, που κατηγορούνταν ότι επέτρεπαν να διαδίδονται η παραπληροφόρηση και οι ομιλίες μίσους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εννοεί να επιτεθεί σ' αυτές τις επιχειρήσεις και εν γένει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτός που έχει επανειλημμένα καταφερθεί εναντίον των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα αφότου είχε τεθεί προσωρινά υπό απαγόρευση από το Facebook και το Twitter, πριν αυτό το τελευταίο εξαγορασθεί από τον Ίλον Μασκ.

Χθες, Τρίτη, ο εκλεγμένος πρόεδρος δήλωσε πως το αφεντικό της Meta «πιθανόν» αντέδρασε στις απειλές που είχε διατυπώσει εναντίον του.

Ο ρεπουμπλικανός επέλεξε τον Μπρένταν Καρ, έναν οπαδό της απορρύθμισης του τεχνολογικού τομέα, για να διευθύνει την ισχυρή ομοσπονδιακή υπηρεσία επικοινωνιών, την FCC.

Στις 15 Νοεμβρίου, ο Μπρένταν Καρ είχε καλέσει μέσω του X να «διαλυθεί το καρτέλ της λογοκρισίας» που είχε σχηματισθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, από τα «Facebook, Google, Apple, Microsoft και άλλους».

Πριν από μερικές ημέρες, η σκιτσογράφος Αν Τέλνας ανακοίνωσε πως παραιτείται από την Washington Post επειδή η διεύθυνση απέρριψε μια γελοιογραφία της, στην οποία επέκρινε τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας, τον Τζεφ Μπέζος, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής της Amazon, επειδή επεδίωξε «να αποκτήσει την εύνοια του Ντόναλντ Τραμπ».

Όπως ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ, οι επικεφαλής των Google, Amazon και Apple πήγαν να συναντήσουν τον ρεπουμπλικανό στο Μαρ-α-Λάγκο, την κατοικία του στη Φλόριντα.

Οι δωρεές εισρέουν επίσης από τον τομέα της τεχνολογίας για να χρηματοδοτήσουν τις δεξιώσεις που θα δοθούν με την ευκαιρία της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου.

Μεταξύ των δωρητών είναι και ο Σαμ Άλτμαν, ο επικεφαλής της OpenAI, ο οποίος είχε πει στις αρχές Δεκεμβρίου πως έχει «την αρκετά βαθιά πεποίθηση ότι ο Ίλον (Μασκ) θα κάνει τις σωστές επιλογές».

Ο επικεφαλής των X, SpaceX και Tesla έχει προκύψει τους τελευταίους μήνες ως μείζων προσωπικότητα του τραμπικού περιβάλλοντος, ακόμα και πέραν αυτού, αφού συμμετείχε πολύ δραστήρια στην προεκλογική εκστρατεία του πρώην και πλέον επόμενου ρεπουμπλικανού προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Cool», σχολίασε μετά την ανακοίνωση του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, με τον οποίο διατηρεί μια τρικυμιώδη σχέση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

