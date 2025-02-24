Πλήρη διερεύνηση του περιστατικού από τις γαλλικές αρχές ζητάει η Μόσχα σχετικά με τις εκρήξεις που σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα στο προξενείο της Ρωσίας στη Μασσαλία και έχουν -κατά τη Ρωσία- χαρακτηριστικά τρομοκρατικής ενέργειας.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ασκεί πιέσεις στη Γαλλία για τη λήψη μέτρων ασφαλείας έπειτα από το σημερινό συμβάν.

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι άγνωστοι πέταξαν πλαστικά μπουκάλια στον τοίχο του προξενείου και ένα από αυτά εξερράγη προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό το μέγεθος των ζημιών. Το προσωπικό του προξενείου είναι σώο και αβλαβές, σύμφωνα με πηγή στις γαλλικές δυνάμεις ασφαλείας.

«Οι εκρήξεις στο έδαφος του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη Μασσαλία έχουν όλα τα χαρακτηριστικά μιας τρομοκρατικής ενέργειας», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, όπως μετέδωσε το TASS.

«Απαιτούμε (από τη Γαλλία) εξαντλητικά και άμεσα μέσα για τη διερεύνηση του περιστατικού καθώς και να γίνουν βήματα για την ενίσχυση της ασφάλειας των ρωσικών αποστολών στο εξωτερικό», αναφέρεται.

#BREAKING: The Russian consul general in Marseille confirms that an explosion took place inside the consulate, Reuters reports citing reports. #Marseille #France #Russia pic.twitter.com/km9Zbr2WmC — JUST IN | World (@justinbroadcast) February 24, 2025

🇫🇷👀 Explosions were reported near the Russian consulate in Marseille. pic.twitter.com/Y2TE7mYl6v — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) February 24, 2025

Το περιστατικό στη Μασσαλία της νότιας Γαλλίας σημειώθηκε κατά την τρίτη επέτειο από την έναρξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Νωρίτερα τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι κοντά στο προξενείο σημειώθηκε έκρηξη και ότι επιτόπου έχουν σπεύσει πυροσβέστες, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και ο αξιωματούχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τιερί Εντόμ.

Η πηγή στις γαλλικές δυνάμεις ασφαλείας είπε ότι γύρω από το προξενείο έχει δημιουργηθεί περίμετρος ασφαλείας και ότι 38 πυροσβέστες έχουν μεταβεί στο χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

