Γερμανία: Ο επίτροπος μετανάστευσης της χώρας πρότεινε απέλαση παράτυπων μεταναστών στη Ρουάντα

«Σχέδιο Ρουάντα», με απέλαση στην αφρικανική χώρα των μεταναστών που φτάνουν παράνομα στην ΕΕ μέσω της Λευκορωσίας, πρότεινε ο αρμόδιος για τη μετανάστευση Γερμανός επίτροπος, την ώρα που το Βερολίνο εξετάζει τη λήψη μέτρων για να περιορίσει τις αφίξεις μεταναστών στο μπλοκ.

Η πρόταση αυτή έγινε σε μια περίοδο που ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία δέχεται πιέσεις να περιορίσει τις μεταναστευτικές ροές, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες σε φεστιβάλ στην πόλη Ζόλινγκεν από Σύρο μετανάστη που φέρεται να συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος, και την κατακόρυφη άνοδο του ακροδεξιού AfD στις περιφερειακές εκλογές σε Θουριγγία - Σαξονία.

Ο Γιόαχιμ Σταμπ, ο Γερμανός Ειδικός Εκπρόσωπος για τις Μεταναστευτικές Συμφωνίες, δήλωσε ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις υπάρχουσες υποδομές για την υποδοχή μεταναστών στη Ρουάντα. Οι υποδομές αυτές δημιουργήθηκαν μετά την ανακοίνωση από τη Βρετανία το 2022 του σχεδίου της να στέλνει τους παράτυπους μετανάστες στη χώρα αυτή της ανατολικής Αφρικής. Η νέα κυβέρνηση της Βρετανίας υπό τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ακύρωσε το σχέδιο τον Ιούλιο.



Με βάση την πρόταση του Σταμπ, στη Ρουάντα η εξέταση για την παροχή ασύλου στους μετανάστες θα πρέπει να γίνεται υπό την εποπτεία του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καμία άλλη χώρα «με την εξαίρεση της Ρουάντας» δεν έχει εμφανιστεί πρόθυμη να υποδεχθεί τους μετανάστες που θα απελαύνονται.

Ο Σταμπ, μέλος των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό, και κατακρημνίστηκαν στις περιφερειακές εκλογές, εξήγησε ότι η πρότασή του αφορά συγκεκριμένα τους μετανάστες που περνούν παράνομα τα ανατολικά σύνορα της ΕΕ.

«Η πρότασή μου είναι να επικεντρωθούμε σε αυτή την ομάδα. Πρόκειται για περίπου 10.000 ανθρώπους ετησίως», εξήγησε, απορρίπτοντας την πρόταση της συντηρητικής αντιπολίτευσης το μέτρο να ισχύσει για όλους τους μετανάστες.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

