Γνωστά έγιναν 14 άτομα που κατηγορούνται για συμμετοχή στο παράνομο διαδικτυακό κύκλωμα στοιχηματισμού που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και τάραξε τα νερά του ΝΒΑ - καθώς πρώην και νυν παίκτες συνδέονται με αυτό. Τα άτομα αυτά φαίνεται να ανήκουν στη μαφία στο Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Η εθνικής εμβέλειας, επιχείρηση με τζίρους εκατομμυρίων δολαρίων διευθυνόταν και χρηματοδοτούνταν από τον Joseph M. “Little Joe” Perna, μέλος της οικογένειας του οργανωμένου εγκλήματος Lucchese, όπως αποκάλυψε ο Γενικός Εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ, Matthew Platkin.

Η οικογένεια Lucchese συνδέεται απόλυτα με τις πρόσφατες υποθέσεις στημένων αγώνων και χειραγώγησης πόκερ που αφορούσαν τον διάσημο παίκτη του NBA Chauncey Billups και τον παίκτη των Miami Heat Terry Rozier.

Ο Platkin τόνισε πως οι εγκληματικές οργανώσεις «δυσκολεύονται να κόψουν αυτή την παλιά συνήθεια», προσθέτοντας ότι «εμείς θα τις αναγκάσουμε να την κόψουν».

Σύμφωνα με τις αρχές, ο γιος του Little Joe, Joseph R. Perna, 25 ετών, διηύθυνε την καθημερινή λειτουργία του παράνομου στοιχηματικού συστήματος από το Oakland, NJ. Κάτω από αυτόν εργάζονταν δεκάδες άτομα, ανάμεσά τους ο αδελφός του, ο ετεροθαλής αδελφός του και ξαδέλφια του, που επίσης κατηγορήθηκαν.

Η σύζυγος του Little Joe, Kim Zito, φέρεται να λάμβανε πληρωμές από τα παράνομα κέρδη, ενώ η πρώην σύζυγός του, Rosanna Magno, κατηγορείται για απόπειρα συγκάλυψης της δραστηριότητας.

Μεταξύ των κατηγορούμενων βρίσκονται και οι πρώην παλαιστές του Rutgers Michael Cetta και Nicholas Raimo, που ήταν δις πολιτειακός πρωταθλητής. Σύμφωνα με τις αρχές, ορισμένοι αθλητές μπορεί να είχαν συμφέροντα στα αποτελέσματα αγώνων στους οποίους συμμετείχαν.

Το κύκλωμα περιλάμβανε εθνικό δίκτυο bookmakers που λειτουργούσαν κάτω από τις εντολές του Little Joe, δελεάζοντας παίκτες να στοιχηματίζουν παράνομα. Τα στοιχήματα αυτά χρηματοδοτούσαν την επιχείρηση και απέφεραν κέρδη στους κατηγορούμενους.

Από το 2022 έως το 2024, το κύκλωμα φέρεται να διακίνησε 2 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομες συναλλαγές.

Η δραστηριότητα στηριζόταν κυρίως στην εκμετάλλευση νεαρών παικτών, πολλοί από τους οποίους προσλαμβάνονταν από τον κύκλο των φίλων του νεαρού Perna στο λύκειο και στο κολέγιο.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2024 από την Ειδική Μονάδα της Κρατικής Αστυνομίας του Νιου Τζέρσεϊ στα λιμάνια, για παράνομο στοιχηματισμό που δρούσε στις κομητείες Essex και Bergen.

Τα μέλη του κυκλώματος αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για εκβιασμό, συνωμοσία, παράνομο τζόγο και ξέπλυμα χρήματος.

Ο Platkin απηύθυνε προειδοποίηση: «Ναι, αν είστε ενήλικοι μπορείτε να στοιχηματίζετε στο κινητό σας. Αλλά όχι σε επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από τη μαφία — αυτό είναι δωρεάν συμβουλή γονέα.»

Η υπόθεση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από ομοσπονδιακές κατηγορίες στη Νέα Υόρκη εναντίον μελών της οικογένειας Lucchese και άλλων μαφιόζικων οικογενειών σε υπόθεση στημένων παιχνιδιών και πόκερ. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δύο υποθέσεις συνδέονται.

Πηγή: skai.gr

