Το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Bliss στην Ουάσιγκτον ζήτησε συγγνώμη μέσω Instagram για ένα αποτρόπαιο θέαμα στο οποίο άγνωστοι εμφάνισαν τη σορό του δολοφονημένου ράπερ Goonew στη σκηνή τους στην κηδεία του.



Το μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, εβδομάδες μετά το θανάσιμο τραυματισμό του hip-hopper κατά τη διάρκεια πυροβολισμών σε ηλικία 24 ετών.



Η δήλωση δημοσιεύτηκε εν μέσω βίντεο που διαμοιραστήκε στο Twitter φέρεται να δείχνει τον δολοφονημένο ράπερ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Μαρκέλ Μόροου, τοποθετημένο στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Bliss, ενώ οι θαμώνες γύρω του τον θρηνούν… χορεύοντας. Και σα να μην έφτανε το μακάβριο θέαμα, η σορός του hip-hopper ήταν στολισμένη με κουκούλα, ρολόι και στέμμα.



Μια πηγή που παρακολούθησε τη μακάβρια δημόσια προβολή, με τίτλο «Το Τελευταίο Σόου», επιβεβαίωσε δε ότι οι υπεύθυνοι χρέωναν 40 δολάρια για την είσοδο στον χώρο, έγραψε το σάιτ Shade Room.



Αν και αρχικά ήταν ασαφές επρόκειτο πραγματικά για τη σορό του Goonew ή ένα μανεκέν, όλοι φαίνεται να συμφωνούν ότι πρόκειται όντως για τη σορό του…



«Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το σώμα του Goonew τοποθετήθηκε στη σκηνή, φορώντας επώνυμα ρούχα και στέμμα», έγραψε το Shade Room στο Instagram. Σύμφωνα με το XXLMag, ο Black Fortune - ένας ράπερ που εμφανίστηκε και τραγούδησε στην εκδήλωση - έγραψε σε μια ιστορία του στο Instagram: «Όχι, αυτό δεν είναι κέρινο ομοίωμα, ο αδελφός μου έφυγε με gansta τρόπο».



Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταδίκασαν την εκδήλωση ως μακάβρια και ασεβή, επισημαίνοντας ότι ο νεαρός άξιζε καλύτερη συμπεριφορά.

Tbh goonew deserved way better in my opinion, long live him tho❤️ pic.twitter.com/BdNs9fX6tB

wtf is wrong with ppl🥴 how u can but deceased body in the club in front of everyone? goonew deserved better cause this ain’t it pic.twitter.com/8Yfe3HUAT7