Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν πολλοί αναλυτές, καθώς το shutdown στις ΗΠΑ απειλεί να μετατρέψει την αντιπαράθεση μεταξύ των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων του Ντόναλντ Τραμπ σε μια παρατεταμένη κρίση.

Καθώς η χώρα εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα παράλυσης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, πολλοί αναλυτές δήλωσαν στο AFP ότι ο πρόεδρος και οι αντίπαλοί του ενδέχεται να βρεθούν σε μια μακροχρόνια αντιπαράθεση.

«Είναι πιθανό αυτή η διακοπή να διαρκέσει εβδομάδες, όχι μόνο ημέρες», δήλωσε ο Andrew Koneschusky, πρώην εκπρόσωπος Τύπου του γερουσιαστή Τσακ Σούμερ, του ηγέτη των Δημοκρατικών που βρίσκεται στο επίκεντρο της τελευταίας αδιέξοδης κατάστασης.

«Αυτή τη στιγμή, και οι δύο πλευρές έχουν οχυρωθεί και δεν υπάρχει σχεδόν κανένα περιθώριο για συμβιβασμό», σημείωσε.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το αίτημα των Δημοκρατικών για παράταση των επιδομάτων υγειονομικής περίθαλψης που πρόκειται να λήξουν, κάτι που σημαίνει απότομη αύξηση του κόστους για εκατομμύρια Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα.

Την Κυριακή, ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι μπλοκάρουν την πρόταση του για χρηματοδότηση, η οποία χρειάζεται μερικές από τις ψήφους τους.

«Αυτοί το προκαλούν. Είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης στους δημοσιογράφους την Κυριακή ότι η κυβέρνησή του έχει ήδη αρχίσει να απολύει μόνιμα -και όχι απλώς να θέτει σε διαθεσιμότητα- ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, κατηγορώντας και πάλι τους αντιπάλους του για «την απώλεια πολλών θέσεων εργασίας».

Τον Μάρτιο, όταν η απειλή ενός κλεισίματος εμφανίστηκε για τελευταία φορά, οι Δημοκρατικοί υπέκυψαν πρώτοι, ψηφίζοντας την πρόταση των Ρεπουμπλικάνων για να διατηρήσουν την κυβέρνηση σε λειτουργία για ένα εξάμηνο.

Ωστόσο, ο Σούμερ, δέχτηκε σφοδρή κριτική από τη βάση του κόμματος και είναι απρόθυμος να υποχωρήσει αυτή τη φορά, καθώς αντιμετωπίζει πιθανές προκλήσεις από την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών στις προκριματικές εκλογές.

Προς το παρόν, οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας βασίζονται στο ότι οι Δημοκρατικοί αντίπαλοί τους θα υποχωρήσουν, καθώς επιμένουν να προωθούν επανειλημμένα ψηφοφορίες.

«Θα μπορούσα να δω μια προσωρινή συμφωνία μεταξύ των δύο κομμάτων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου», δήλωσε ο Jeff Le, πρώην ανώτερος αξιωματούχος της Καλιφόρνιας, ο οποίος διαπραγματεύτηκε με την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ.

«Οτιδήποτε πέραν των δύο μηνών θα διέκοπτε τις κυβερνητικές λειτουργίες και θα μπορούσε να επηρεάσει την εθνική και την εσωτερική ασφάλεια», τόνισε.

Μια αλλαγή στη στρατηγική θα εξαρτηθεί πιθανώς από το αν η μία ή η άλλη πλευρά αντιληφθεί ότι η κοινή γνώμη στρέφεται εναντίον της, δήλωσαν αναλυτές στο AFP.

Μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων είναι ανάμεικτα, αν και οι Ρεπουμπλικανοί δέχονται συνολικά περισσότερες επικρίσεις από τους Δημοκρατικούς

Ο Τραμπ ήταν πρόεδρος στη μακροβιότερη διακοπή λειτουργίας στην ιστορία το 2018 και το 2019, όταν οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες σταμάτησαν να λειτουργούν για πέντε εβδομάδες.

Αυτή τη φορά, ο πρόεδρος έχει αυξήσει την πίεση απειλώντας με μαζικές απολύσεις εργαζομένων του δημόσιου τομέα.

Προειδοποιούν για το μεγάλυτερο shutdown στην ιστορία

Ο Τζέιμς Ντράκμαν, καθηγητής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ, θεωρεί την αδιαλλαξία του Τραμπ ως λόγο να πιστεύει ότι αυτή η αντιπαράθεση θα μπορούσε να ξεπεράσει το ρεκόρ του 2019.

«Η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί ότι έχει απεριόριστη εξουσία και, ως εκ τούτου, γενικά δεν κάνει συμβιβασμούς», δήλωσε στο AFP.

«Οι Δημοκρατικοί έχουν επικριθεί για το ότι δεν αντιστάθηκαν αρκετά σθεναρά την τελευταία φορά και αυτό δεν είχε θετικό αποτέλεσμα για αυτούς. Επομένως, από πολιτική άποψη, τείνουν να παραμείνουν αμετάπειστοι», πρόσθεσε.

Η διακοπή λειτουργίας του 2018-2019 κόστισε στην οικονομία 11 δισεκατομμύρια δολάρια βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με το μη κομματικό Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, και 3 δισεκατομμύρια δολάρια δεν ανακτήθηκαν ποτέ.

Καταστροφικές συνέπειες για το ΑΕΠ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προειδοποίησε ότι η τελευταία διακοπή λειτουργίας θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την ανάπτυξη του ΑΕΠ.

Για τον οικονομικό αναλυτή Michael Ashley Schulman, με έδρα την Καλιφόρνια, οι οικονομικές συνέπειες της διακοπής λειτουργίας ενδέχεται να είναι αυτές που τελικά θα αναγκάσουν τους πολιτικούς να συμβιβαστούν.

«Αν η Wall Street πανικοβληθεί και οι αποδόσεις των ομολόγων του Δημοσίου εκτοξευθούν, ακόμη και οι ιδεολογικά πιο σκληροί θα ανακαλύψουν ξαφνικά μια βαθιά δέσμευση για διμερείς λύσεις», είπε.

Δεν είναι όμως όλοι οι αναλυτές απαισιόδοξοι σχετικά με τις προοπτικές για μια γρήγορη λύση.

Ο Aaron Cutler, επικεφαλής της πρακτικής εποπτείας και ερευνών του Κογκρέσου στο διεθνές δικηγορικό γραφείο Hogan Lovells και πρώην μέλος του προσωπικού της Βουλής, εκτιμά ότι η διακοπή λειτουργίας θα διαρκέσει το πολύ 12 ημέρες.

«Οι Δημοκρατικοί θα υποχωρήσουν πρώτοι. Ενώ η διακοπή λειτουργίας συνεχίζεται, δεν θα γίνουν ακροάσεις στο Κογκρέσο και πολλές εργασίες στις υπηρεσίες θα τεθούν σε παύση», ανέφερε.

«Αυτό είναι μια νίκη για πολλούς Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, αλλά δεν θέλουν να είναι υπεύθυνοι γι' αυτό», υποστήριξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.