Όταν ο Βρετανός δεξιός λαϊκιστής ηγέτης Νάιτζελ Φάρατζ ανακοίνωσε ότι παραιτείται από βουλευτής και προκαλεί επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Κλάκτον της ανατολικής Αγγλίας όπου και εκλέγεται, εν μέσω κατηγοριών για οικονομικά σκάνδαλα, διεμήνυσε ότι οι «κριτές των πράξεών του» θα πρέπει να είναι μόνο οι ψηφοφόροι του αναφέρει το CNN.

July The Fourth Be With You! pic.twitter.com/JDDYXfkyQF July 4, 2026

Με τους συνήθεις και συμβατικούς πολιτικούς να δείχνουν αδύναμοι να αντιμετωπίσουν τον Φάρατζ, οι μόνοι αντίπαλοι που έχουν βγει μέχρι στιγμής μπροστά για να αμφισβητήσουν τη δυναμική του είναι εντελώς ασυνήθιστοι και αντισυμβατικοί - ο πιο διάσημος όλων ένας άνδρας γνωστός στο Ηνωμένο Βασίλειο ως «Κόμης Σκουπιδοπρόσωπος» (Count Binface), ένας σατιρικός κωμικός που αυτοαποκαλείται στο διαδίκτυο ως «πολιτικός του διαστήματος».



Ο Σκουπιδοπρόσωπος, δημιούργημα του σεναριογράφου και κωμικού Τζον Χάρβεϊ, θέτει υποψηφιότητα στις βρετανικές εκλογές εδώ και χρόνια. Αποτελεί μέρος μιας μακράς αγγλοσαξονικής παράδοσης σατιρικών υποψηφίων που αντιτίθενται σε εξέχοντες πολιτικούς ως τρόπο να επιστήσουν την προσοχή στους παραλογισμούς τους ή απλώς ως διαφημιστικό κόλπο. Ο Σκουπιδοπρόσωπος, του οποίου ο χαρακτήρας και η στολή έχουν γίνει πιο… περίτεχνα με την πάροδο του χρόνου, έχει γίνει ο πιο γνωστός του είδους.

I enjoyed every second of this interview. Which makes one of us… pic.twitter.com/1A27EHSGkS — Count Binface (@CountBinface) June 19, 2026



«Ξεκινάει ο αγώνας, Νάιτζ», δημοσίευσε ο Σκουπιδοπρόσωπος στο X, όπου έχει περισσότερους από 200.000 ακόλουθους, μετά την παραίτηση του Φάρατζ. Έτσι, τον αντιμετωπίζει στην «έδρα» του στο Κλάκτον.



Η απόφαση των μεγάλων κομμάτων να απόσχουν από την επαναληπτική εκλογή —γνωστή στη Βρετανία ως "by-election"— έχει ως στόχο να καταδείξει ότι πρόκειται για ένα επικοινωνιακό κόλπο του Φάρατζ, προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή από τον εξονυχιστικό έλεγχο της προσωπικής του περιουσίας

When British right-wing populist leader Nigel Farage announced he was resigning as a lawmaker and triggering a special election in the face of a swirl of allegations over personal financing, he sought the high ground, saying his constituents “should be the judges of my actions.”… pic.twitter.com/vZWIBDRRhR — CNN International (@cnni) July 9, 2026



Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, η οποία τυπικά έπρεπε να αποδεχτεί την παραίτηση του Φάρατζ από τη θέση του μέλους του Κοινοβουλίου, δήλωσε στο X: «Είναι μια φάρσα και ένας απεγνωσμένος αντιπερισπασμός, και οι κάτοικοι του Κλάκτον αξίζουν κάτι καλύτερο. Αλλά αν θέλει να περάσει το καλοκαίρι διαφωνώντας με έναν κάδο απορριμμάτων, δεν θα τον σταματήσω».



Αλλά οι υποστηρικτές του Φάρατζ λένε ότι τα μεγάλα κόμματα φοβούνται τον μεγάλο αρχιτέκτονα του Brexit, του οποίου το κόμμα σημείωσε μεγάλα κέρδη στις πρόσφατες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση.

What’s that, @DaleVince? You want to give me an unconditional personal gift of £5million to do whatever I want with? Sure! I just need to fill out a form. If I didn’t declare it that would be silly. https://t.co/BFjRvdDIf2 — Count Binface (@CountBinface) July 9, 2026

Ο εκπρόσωπος εσωτερικών υποθέσεων του κόμματος του Φάρατζ, Reform UK, Ζία Γιουσούφ, επέκρινε τους ηγέτες των κομμάτων που απέχουν, επειδή απέρριψαν την ευκαιρία να αναμετρηθούν μαζί του, αφού προηγουμένως του επιτίθεντο επί χρόνια



«Δειλοί και διαφανείς (στις προθέσεις τους). Το κατεστημένο είναι στα σχοινιά», υποστήριξε στο X.



Στο μεταξύ, ο Σκουπιδοπρόσωπο βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής των βρετανικών μέσων ενημέρωσης, με ορισμένους σχολιαστές μάλιστα να εικάζουν ότι, αν και είναι απίθανο να κερδίσει τον Φάρατζ, θα μπορούσε να προσελκύσει μια σημαντική ψήφο διαμαρτυρίας που θα ξεπερνούσε κατά πολύ το σύνηθες μικρό ποσοστό του.

Count Binface, a comedian with a trash can on his head, is set to be the main challenger to run against Nigel Farage after the Reform UK leader said he'll quit as lawmaker and seek reelection to clear his name over donation allegations. pic.twitter.com/KVEqpYS46S — The Associated Press (@AP) July 9, 2026



Σε μια εμφάνισή του την Τετάρτη στο ραδιόφωνο του BBC, η οποία περιγράφηκε ειρωνικά από τον παρουσιαστή ως η «μεγάλη συνέντευξη του πρωινού», ο κωμικός αστειεύτηκε για το αν οι πολιτικοί που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην αναμέτρηση φοβούνταν τον ίδιο, και όχι τον Φάρατζ.



«Φοβούνται τον γέρο τενεκεδούλη ή μήπως νομίζουν ότι ο Νάιτζελ κάνει κάποιο πονηρό κόλπο;» δήλωσε στην εκπομπή «Today» του BBC Radio 4.



Ερωτηθείς ποια θα είναι η απήχησή του στους κατοίκους του Κλάκτον, ο κωμικός απάντησε: «Δεν είμαι ο Νάιτζελ Φάρατζ».

Someone could be electrocuted.



You're literally SAVING LIVES pic.twitter.com/XVDaD3SgkA — 🐧 Tāwhaki the Penguin God🐧🦞 (@TawhakiTheGod) July 9, 2026

Can a man wearing a trash can really take on Reform UK’s Nigel Farage? @lizzzburden explains what you need to know about Count Binface https://t.co/lMxDo62bYC pic.twitter.com/vISithoNZ6 — Bloomberg (@business) July 9, 2026

Πηγή: skai.gr

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