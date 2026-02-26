Η Ρουμανία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη την Πέμπτη, όταν ένα drone παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε ουκρανικές υποδομές κοντά στα σύνορα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας. Πρόκειται για τη δεύτερη παραβίαση του εναέριου χώρου μέσα σε δύο ημέρες, όπως αναφέρει το Reuters.

Η χώρα, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μοιράζεται χερσαία σύνορα 650 χιλιομέτρων (400 μιλίων) με την Ουκρανία.

Έκτοτε η Ρωσία ξεκίνησε τις επιθέσεις στα λιμάνια του Κιέβου κατά μήκος του Δούναβη, drones έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τον ρουμανικό εναέριο χώρο, ενώ συντρίμμια έχουν πέσει στο έδαφός της σε αρκετές περιπτώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.