Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, επανεξελέγη στη θέση του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά από μία ψηφοφορία θρίλερ, καταφέρνοντας εντέλει να συγκεντρώσει τις απαραίτητες 218 ψήφους που απαιτούνταν.

Ο Μάικ Τζόνσον κατάφερε να ανατρέψει σχεδόν την τελευταία στιγμή το αποτέλεσμα που έδειχνε ότι επρόκειτο να χάσει τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας για την επανεκλογή του, καθώς δεν έλαβε την υποστήριξη από τουλάχιστον τρία μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Ωστόσο, δύο Ρεπουμπλικάνοι που καταψήφισαν αρχικά τον Τζόνσον άλλαξαν τις ψήφους τους.

Ο Τζόνσον που χρειαζόταν την πλειοψηφία των ψήφων για να διατηρήσει τη θέση, συγκέντρωσε 218 ψήφους έναντι 215 του Δημοκρατικού Χακίμ Τζέφρις σε σύνολο 434 μελών.

Ο Μάικ Τζόνσον είπε ότι δεν έδωσε καμία υπόσχεση στους Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, Κιθ Σελφ και Ραλφ Νόρμαν, οι οποίοι άλλαξαν τις ψήφους τους και επέτρεψαν στον Τζόνσον να κερδίσει την θέση στον πρώτο γύρο ψηφοφορίας.

Ο Τζόνσον, ο οποίος μπορούσε να χάσει μόνο μία ψήφο με την ισχνή πλειοψηφία των 219 Ρεπουμπλικανών στη Βουλή, χρειαζόταν την υποστήριξη των δύο καθώς ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι διατήρησε την αρνητική ψήφο του.

Στην πρώτη του δήλωση, ο επανεκλεγμένος πρόεδρος είπε στο CNN ότι είναι «έτοιμος να πιάσει δουλειά».





