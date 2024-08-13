Γερμανία: Φρένο στα τούρκικα γυράδικα σε μια πόλη;

Η γερμανική πόλη Χάιλμπρον έχει πάρα πολλά γυράδικα, κουρεία και νυχάδικα. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα θέλει να θέσει ανώτατο όριο στη λειτουργία αυτών των καταστημάτων.Ο Κρίστοφ Τρόσμπαχ τρώει μια μπουκιά από το ντονέρ κεμπάπ που έχει πάρει στο χέρι και λέει «Πολύ νόστιμο αλλά δεν είναι και για κάθε μέρα». Είναι δημοτικός σύμβουλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) από τη Χάιλμπρον στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, όπου το τελευταίο διάστημα διεξάγεται έντονη συζήτηση για το εάν θα υπάρξει ανώτατο όριο για τη λειτουργία ορισμένων καταστημάτων στο κέντρο της πόλης.



Θεωρητικά, ο Κρίστοφ Τρόσμπαχ που είναι δικηγόρος θα μπορούσε σε κάθε μεσημεριανό διάλειμμα να τρώει και σε άλλο γυράδικο γιατί σε κοντινή απόσταση από το γραφείο του υπάρχουν πάρα πολλά. «Κοιτάξτε δεξιά ντονέρ κεμπάπ, αριστερά άλλο ένα κεμπαπτζίδικο, δύο σπίτια πιο πέρα άλλο ένα», λέει γυρίζοντας γύρω-γύρω.

Δεν υπάρχει ποικιλία μαγαζιών

Κατά τη γνώμη του Χριστιανοδημοκράτη δημοτικού συμβούλου στην πόλη Χάιλμπρον αυτό είναι πρόβλημα. Η πόλη έχει 125.000 κατοίκους και βρίσκεται βόρεια της Στουτγάρδης. «Με στεναχωρεί ότι η προσφορά σε μαγαζιά γίνεται όλο και πιο μονόπλευρη. Μόνο γυράδικα, κουρεία, νυχάδικα ή καταστήματα κινητής τηλεφωνίας», λέει. Γι' αυτό η ομάδα του ζητά ένα ανώτατο όριο. Όντως η ομάδα των Χριστιανοδημοκρατών στο δημοτικό συμβούλιο υπέβαλε σχετική αίτηση στη δημοτική αρχή. Το δημοτικό συμβούλιο θα ασχοληθεί σύντομα με αυτό το θέμα. «Στόχος μας είναι να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γκάμα προσφορών», εξηγεί ο Κρίστοφ Τρόσμπαχ



Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα δέχτηκε έντονη κριτική για τις προτάσεις του. Τα άλλα κόμματα έκαναν λόγο για λαϊκισμό ή για προεκλογικά πυροτεχνήματα. Ο Κρίστοφ Τρόσμπαχ αντικρούει τα επιχειρήματα. «Μια τέτοια κατηγορία μπορεί να ακουστεί εύκολα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και δικαιολογημένη», τονίζει. Το αίτημα, λέει, προέρχεται από τους ψηφοφόρους. Πολύ συχνά έλεγαν ότι κάποιος πρέπει επιτέλους να μιλήσει για αυτό.



Ο δήμος είναι επιφυλακτικός με την πρόταση. «Το ερώτημα εάν τα ανώτατα όρια είναι δυνατά για ορισμένες εμπορικές επιχειρήσεις είναι πολύ "πολύπλοκο και καλύπτει διάφορους τομείς δικαίου", δηλώνει ένας εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής.

Οι γνώμες του κόσμου διίστανται

Ο δήμαρχος του Χάιλμπρον Αντρέας Ρίνγκλε μιλώντας στην εφημερίδα Heilbronner Stimme εξέφρασε κάποιες αντιρρήσεις του. «Μπορεί κανείς να απαγορεύσει ορισμένες χρήσεις καταστημάτων αλλά δεν μπορεί ειδικά να απαγορεύσει τα γυράδικα», επισημαίνει.



Τα γυράδικα είναι όπως οι πιτσαρίες και τα παγωτατζίδικα στον δρόμο. Περιλαμβάνονται πολλά μαγαζιά σε αυτή την κατηγορία. Ο Κρίστοφ Τρόσμπαχ επιμένει πάντως πως όσα μαγαζιά υπάρχουν δεν θα κινδύνευαν από το ανώτατο όριο λειτουργίας που προτείνει το κόμμα του.



Όσο για τον κόσμο και εκεί οι γνώμες διίστανται. Ένας περαστικός λέει πως περισσότερη ποικιλία στην πόλη θα ήταν καλό και μάλιστα θα πήγαινε πιο συχνά στο κέντρο αν για παράδειγμα υπήρχαν πιο πολλά καταστήματα με ρούχα ενώ κάποιος άλλος δηλώνει πως αν τα μαγαζιά τα βγάζουν πέρα με τον ανταγωνισμό δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό.



Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου

