Να εξηγήσει γιατί δεν θέλει την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιχείρησε να εξηγήσει σε ραδιοφωνική εκπομπή ο Βίκτορ Όρμπαν.

«Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ σημαίνει ότι θα δεχθούμε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία» υποστήιξε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Εάν ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε πόλεμο, τότε αναπόφευκτα και τα άλλα θα εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο, ισχυρίστηκε.

«Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ θα σήμαινε άμεσο πόλεμο με τη Ρωσία... Και ακόμη και αν υπήρχε ειρήνη σε μια δεδομένη στιγμή, (η ένταξη) θα εξακολουθούσε να ενέχει μόνιμα τον κίνδυνο πολέμου» πρόσθεσε.

Με το βλέμμα στις ουγγρικές εθνικές εκλογές σημείωσε ότι «πρέπει να επιλέξουμε μια κυβέρνηση που να λέει "όχι" σε όλους: στη Μόσχα, στις Βρυξέλλες, στην Ουάσιγκτον, όποτε είναι απαραίτητο». Σύμφωνα με τον Όρμπαν, υπάρχει κίνδυνος αλλαγής δεδομένων στις ΗΠΑ, δηλαδή να επανέλθουν στην εξουσία οι Δημοκραιτκοί, οπότε δεν μπορούν να είναι στρατηγικός εταίρος.

Σημειώνεται ότι η Μόσχα έχει απειλήσει με σύρραξη αν η Ουκρανία ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχει αναφερθεί κάτι ανάλογο για την ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

