Ρόδος: Πάνω από 1 εκατ. επιβάτες έφθασαν αεροπορικώς σε ένα μήνα στο νησί

Θετικό πρόσημο της τάξης του 3,6% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου τον Ιούνιο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του νησιού ως ενός από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, από το αεροδρόμιο διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 επιβάτες, έναντι 1.055.310 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 3,6%. Η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες (1.007.567), παρουσιάζοντας άνοδο 4%, ενώ η εσωτερική κίνηση διαμορφώθηκε σε 85.477 επιβάτες, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,7%.

Η Μεγάλη Βρετανία διατηρεί με διαφορά την πρώτη θέση στις αφίξεις του εξωτερικού, με 281.159 επιβάτες μέσα στον Ιούνιο. Ακολουθούν: Γερμανία: 159.791 - Πολωνία: 92.864 - Ελλάδα (εσωτερικό): 85.477 - Ιταλία: 51.137 - Ισραήλ: 50.616 - Σουηδία: 46.315 - Τσεχία: 41.607 - Φινλανδία: 28.528 - Νορβηγία: 28.443

Ιδιαίτερη δυναμική συνεχίζουν να παρουσιάζουν επίσης οι αγορές της Ολλανδίας, της Δανίας, της Αυστρίας, του Βελγίου και της Γαλλίας, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη γεωγραφική διασπορά του τουριστικού ρεύματος προς τη Ρόδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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