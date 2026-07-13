Καστοριά: Στη ΜΕΘ 4χρονο παιδί – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα

Συναγερμός σήμανε στην Καστοριά όταν ένα 4χρονο παιδί έπεσε σε πισίνα αφού ξέφυγε της προσοχής της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, όταν οι οικείοι του αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, το έβγαλαν από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του. Το παιδί είχε ήδη υποστεί ανακοπή και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες και μετά από παρατεταμένη ΚΑΡΠΑ, οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή.

Δεδομένης της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασής του, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διασωλήνωσή του.

Παράλληλα, στήθηκε ένας πραγματικός αγώνας δρόμου – μια «γέφυρα ζωής» – σε απόλυτο συντονισμό μεταξύ του ΕΚΑΒ και των Αρχών.

Με αστραπιαίες κινήσεις, το παιδί διακομίστηκε με ασφάλεια σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το παιδί ήρθε με τη μητέρα του από τη Ρωσία για να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

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