Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγικό τροχαίο στο Μεξικό: Σύγκρουση φορτηγού με οχήματα - 10 νεκροί, ανάμεσά τους και 2 παιδιά (Βίντεο)

Το δυστύχημα συνέβη όταν ένα φορτηγό με εμπορεύματα έπεσε πάνω σε ομάδα άμεσης επέμβασης, που επιχειρούσε στον τόπο ενός προηγούμενου τροχαίου

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μεξικό

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο ανήλικοι, έχασαν τη ζωή τους χθες Κυριακή σε τροχαίο στη Χαλίσκο, πολιτεία του δυτικού Μεξικού, στο οποίο ενεπλάκησαν φορτηγό που μετέφερε εμπορεύματα και οχήματα ακινητοποιημένα εξαιτίας προηγούμενου τροχαίου, ανακοίνωσε η μεξικανική πολιτική προστασία.

Το φορτηγό έπεσε πάνω σε ομάδα άμεσης επέμβασης που επιχειρούσε στον τόπο του πρώτου ατυχήματος, στην κοινότητα Οστοτιπακίγιο, προς την κατεύθυνση της Ναγιαρίτ.

Η πολιτική προστασία έκανε λόγο για δέκα νεκρούς, ανάμεσά τους δυο παιδιά.

Αναφέρθηκε επίσης σε ισάριθμους τραυματίες, ανάμεσά τους δυο μέλη της Εθνικής Φρουράς σε «σοβαρή κατάσταση» καθώς και τέσσερις, πιο ελαφριά τραυματίες, που έχουν υπηκοότητα των ΗΠΑ.

Στην πρώτη σύγκρουση είχαν εμπλακεί δυο φορτηγά που μετέφεραν εμπορεύματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεξικό τροχαίο δυστύχημα φορτηγό
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο