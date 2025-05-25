Σειρήνες στο Ισραήλ: Η Υεμένη εκτόξευσε πύραυλο που αναχαιτίστηκε

Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν αργά σήμερα το πρωί σε οικισμούς του κεντρικού Ισραήλ έπειτα από την εκτόξευση ενός πυραύλο» από την Υεμένη, ο οποίος αναχαιτίσθηκε, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Οι σειρήνες ήχησαν και σε ορισμένες συνοικίες της Ιερουσαλήμ, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς τον Οκτώβριο 2023, οι Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, συνεχίζουν να εκτοξεύουν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ σε αλληλεγγύη, όπως δηλώνουν, με τους Παλαιστινίους στη Γάζα.

Οι περισσότεροι από τους πυραύλους της ανταρτικής οργάνωσης έχουν αναχαιτισθεί ή δεν έχουν βρει το στόχο τους.

Οι Χούθι δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής σχόλιο γι' αυτή την τελευταία εκτόξευση πυραύλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

